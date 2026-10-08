Qué significa el proverbio chino: «Cuanto más larga es la cuerda, más alto volará la cometa»

Uno de los proverbios chinos que resume en once sencillas palabras la importancia de la paciencia, planificación y los objetivos a largo plazo es: «Cuanto más larga es la cuerda, más alto volará la cometa». Un mensaje aplicable a nuestra vida cotidiana y que se relaciona con la necesidad de no buscar resultados inmediatos y apostar por proyectos que construimos con tiempo y preparación.

La imagen de la cometa aparece como una metáfora que refleja un margen que se va alargando y elevando, provocando mayores posibilidades de subir y alcanzar altura. En esta frase, la cuerda representa la preparación y la capacidad de mantener un proyecto o una meta durante un periodo prolongado de tiempo. La cometa simboliza el resultado que pretendemos alcanzar en la vida.

El significado

La enseñanza de este proverbio pone el foco en la paciencia y el esfuerzo constante para alcanzar una meta. Además, la rapidez por querer conseguir los objetivos podría limitar las posibilidades de éxito, en cambio, dedicar tiempo a construir una base sólida garantizará resultados más duraderos.

¿Qué supone pensar a largo plazo?

Cuando nos referimos al trabajo, estudio, ahorro o desarrollo personal, hacemos una comparativa cuyo resultado es aprender una habilidad mejorando profesionalmente o conseguir estabilidad económica. Son procesos que normalmente requieren constancia.

Así que, esta frase evita la denominada gratificación inmediata en una sociedad acostumbrada a obtener respuestas y resultados en cuestión de segundos. Esta ventaja merece la pena, pero necesita tiempo para desarrollarse.

¿Cómo se aplica a la vida cotidiana?

La frase se entiende como una defensa a la paciencia, previsión y visión de futuro. Lo anterior no significa que la espera sea el fruto del éxito, sino que dedicar tiempo a preparar un objetivo aumenta las posibilidades de alcanzarlo y mantenerlo. Por lo tanto, esta reflexión se mantiene vigente en la actualidad y recalca que no siempre tenemos que correr para llegar lejos.