Estás a punto de hacerte una fotografía, dices «luiiis» y la instantánea queda inmortalizada para siempre. Revisas la imagen y encuentras que hay un molesto efecto en el que compruebas que apareces con los ojos rojos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué se crea el efecto de ojos rojos en las fotos?.

Ojos rojos en las fotografías

Aunque la fotografía digital o la realizada con smartphones no suele dar como resultado un efecto de ojos rojos, lo cierto es que este no se suele producir porque al tomarnos una foto con nuestro móvil, no activamos el flash (que generalmente está configurado de forma automática) y con ello, es imposible que aparezca el molesto efecto de ver nuestros ojos de color rojo en la imagen resultante.

El «problema» surge precisamente cuando se utiliza el flash . Dado que la luz del flash creada durante el disparo envía mucha luz al ojo en muy poco tiempo, la luz se refleja en la parte posterior del ojo y sale por la pupila. Así que la foto «simplemente» captura la luz reflejada.

¿Por qué la luz en cuestión es roja? Simplemente porque la superficie interna del ojo que incluye la retina está llena de melanina, un pigmento que le da un color marrón rojizo. Sin embargo, en estos casos, dado que las observaciones son el resultado de un razonamiento empírico, las teorías sobre la razón son muchas.

Algunos dicen que el efecto de ojos rojos es causado por la rodopsina , una proteína sensible a la luz que se encuentra en los bastones de la retina, que se captura cuando se toma la fotografía con flash; otras teorías, sin embargo, afirman que el efecto es causado por la luz que, tras incidir en la retina, resalta los vasos sanguíneos muy vascularizados que se encuentran detrás del ojo, que en realidad están rojos, debido a la sangre.

Por otro lado, el efecto de ojos rojos lo solemos encontrar más acentuado en aquellos sujetos cuyos ojos son azules/azulados o grises y sobre todo en los niños, cuyas pupilas son más grandes. El mismo efecto también se encuentra en algunas especies de animales: en los gatos, al comienzo del destello, el color de los ojos se vuelve amarillo debido al tapetum lucidum , una capa reflectante colocada detrás de la retina que, para mejorar la visión nocturna, aumenta la cantidad de luz que puede ser captada por la propia retina.

Cómo evitar los ojos rojos en las fotos

Sin embargo, el efecto de ojos rojos se puede evitar de varias maneras: pidiéndole al sujeto que no mire directamente a la cámara , dirigiendo el flash hacia una superficie que refleje la luz o intentando aumentar el brillo del entorno circundante.