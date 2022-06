Los cereales se han convertido en uno de los desayunos más populares y extendidos por todo el mundo, pero dependerá mucho del tipo de cereal que tomemos para poder beneficiarnos de sus propiedades. Por este motivo, si eres de las personas que desayuna cereales azucarados o con chocolate a diario, sabrás que es posible que sufras riesgos como la diabetes o un sobrepeso nada recomendado. Sin embargo, tienes también la opción de elegirlos con mucha fibra. En ese caso ¿Sabes cómo te afectan los cereales? Descubre a continuación, qué le pasa a tu cuerpo si comes cereales integrales todos los días.

Qué pasa si comes cereales integrales

No le gustan a todo el mundo, pero siempre se deben preferir los productos integrales a los preparados con harina 00:y parece ser además que entre los muchos alimentos integrales que nos pueden aportar grandes beneficios están los cereales.

No es que lo digamos por decir. La prueba está en un estudio que se llevó a cabo durante 18 años por las universidades de Tufts y Harvard , que monitoreó los hábitos alimenticios de más de 3.000 personas que tenían 50 años al inicio de la investigación. Entre ellos, quienes comían alimentos entre los que se imponían los cereales integrales varias veces a lo largo del día tenían niveles más bajos de azúcar en sangre y de presión arterial , niveles de triglicéridos mucho más bajos y un aumento de peso reducido en comparación con quienes habían ingerido este tipo de alimentos con menor frecuencia.

La importante cantidad de fibra contenida en los productos sin refinar aporta diversos beneficios , como el efecto saciante , la mejora del metabolismo y la limitación de los picos glucémicos posprandiales ; el considerable contenido en sales minerales como zinc, magnesio, hierro y selenio y vitaminas de los grupos B y E. Y no sólo eso. Una ingesta diario de cereales integrales, ayuda a prevenir la obesidad, el cáncer de colon, la diabetes tipo 2 y la hipertensión arterial .

Ya ves de qué modo estos cereales tomados a diario, pueden estar llenos de beneficios para nuestro organismo, pero en el caso de que no nos gusten, no hace falta tomarlos. Basta con sustituir los productos horneados, los productos de panificación y las pastas elaboradas con harina 00 por equivalentes integrales, de modo que no tendremos que renunciar a nuestra desayuno favorito. Por otro lado existen además otras alternativas sabrosas al trigo como la avena, la harina de semola remolida, el arroz integral, el salvado y las bayas de trigo.