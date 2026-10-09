¿Por qué los pájaros pueden posarse en los cables de alta tensión sin electrocutarse? La respuesta es sencilla
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Los cables de alta tensión transmiten y distribuyen la electricidad desde las centrales eléctricas hasta los hogares y otros edificios. Para ello, utilizan voltajes muy elevados, de entre 120.000 y 380.000 voltios. El uso de la alta tensión tiene como objetivo principal reducir las pérdidas de energía por el efecto Joule, un fenómeno por el que parte de la electricidad se transforma en calor al circular por un conductor. Cuanto mayor es el voltaje y menor la intensidad de corriente necesaria para transportar la misma potencia, menores son estas pérdidas. Entonces, ¿cómo es posible que los pájaros se posen sobre los cables de alta tensión sin electrocutarse, quemarse ni sufrir ningún tipo de lesión?
Antes de saber por qué las aves no se electrocutan al posarse sobre estos cables, conviene explicar qué las lleva a elegirlos como lugar de descanso. La explicación es bastante sencilla: los cables de alta tensión les proporcionan una posición elevada desde la que observar todo lo que sucede a su alrededor. Al no haber hojas ni ramas que obstaculicen la visión, los cables eléctricos ofrecen a las aves un campo visual despejado, lo que explica que muchas los elijan como lugar para posarse. Sin embargo, aunque solemos pensar que estos animales son inmunes a las descargas eléctricas, la realidad es muy diferente. Un estudio publicado en 2014 calculó que entre 900 y 11 millones de aves mueren electrocutadas cada año en Estados Unidos. Las especies de mayor tamaño son especialmente vulnerables, entre ellas el águila calva y el águila real.
¿Por qué los pájaros no se electrocutan en los cables de alta tensión?
La respuesta a esta cuestión es bastante sencilla: las aves se pueden posar sobre los cables de alta tensión sin tocar el suelo ni entrar en contacto con ningún otro elemento conductor. Para que la corriente eléctrica circule, debe existir una diferencia de potencial entre dos puntos que permita el paso de la electricidad; ese recorrido se puede producir a través de otro cable o mediante una conexión con la tierra.
Como los cables metálicos son buenos conductores de la electricidad, ofrecen poca resistencia al paso de la corriente. Cuando un pájaro se posa sobre un único cable sin entrar en contacto con otros elementos a distinto potencial, no existe una diferencia de tensión significativa entre sus patas y, por tanto, apenas circula corriente por su cuerpo. Por este motivo, el animal no suele electrocutarse.
Sin embargo, la situación cambia si el ave toca al mismo tiempo el cable y el poste metálico que lo sostiene, siempre que éste esté conectado a tierra. En ese caso, su cuerpo puede convertirse en el camino por el que circula la corriente eléctrica, provocando una descarga potencialmente mortal. También puede electrocutarse si entra en contacto con dos cables que se encuentran a distinto potencial. Esto puede ocurrir especialmente en aves de gran tamaño, como las águilas, cuya envergadura aumenta las posibilidades de tocar dos conductores al mismo tiempo.
En resumen, las principales razones por las que los pájaros no se electrocutan son las siguientes:
- Cuando apoyan ambas patas sobre un mismo cable, ambas se encuentran prácticamente al mismo potencial eléctrico. Al no existir una diferencia de voltaje significativa entre ellas, la corriente que atraviesa su cuerpo es insignificante.
- Para que se produzca una descarga mortal, debe circular corriente por el cuerpo del pájaro debido a una diferencia de potencial entre los puntos de contacto. Si sólo toca un cable y no entra en contacto con la tierra ni con otro conductor a diferente voltaje, normalmente no se produce esa situación.
- Los cables metálicos, fabricados habitualmente con aluminio o con otros materiales conductores, permiten el paso de la corriente con poca resistencia.
Lesiones por electrocución
Cualquier persona que trabaje con electricidad o se encuentre cerca de instalaciones eléctricas debe extremar las precauciones para evitar posibles lesiones por electrocución.
- Las quemaduras térmicas son una de las lesiones que pueden producirse durante un accidente eléctrico. Se originan por el calor que genera el paso de la corriente a través de los tejidos corporales. La gravedad depende, entre otros factores, de la intensidad de la corriente, la duración del contacto y el recorrido que sigue la electricidad por el cuerpo.
- Otro tipo de lesión son las quemaduras eléctricas, que aparecen cuando la corriente atraviesa los tejidos o cuando se produce un arco eléctrico. En algunos casos, las heridas visibles en la piel pueden parecer pequeñas, pese a que existan daños importantes en estructuras más profundas
- El paso de la corriente eléctrica por el organismo también puede afectar al cerebro, la médula espinal y los nervios periféricos. Estas lesiones neurológicas pueden manifestarse mediante convulsiones, dolores de cabeza, alteraciones de la sensibilidad, debilidad muscular o problemas de memoria y concentración.
- Las lesiones cardíacas constituyen una de las consecuencias más peligrosas de una descarga eléctrica. La corriente puede alterar la actividad eléctrica del corazón y provocar arritmias graves, incluida la fibrilación ventricular, o incluso una parada cardíaca.