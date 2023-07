Puedes estar loco de remate sólo con un dibujo: escoge un garabato y te dirá cuál es tu estado mental. Los garabatos son dibujos que hacemos de forma inconsciente cuando estamos aburridos, distraídos o nerviosos. Aunque parezcan simples trazos sin sentido, los garabatos pueden revelar aspectos de nuestra personalidad y nuestro estado de ánimo que quizás no somos conscientes.

Escoge un garabato y te dirá tu estado mental

En este test de personalidad, te mostramos ocho tipos de garabatos y te invitamos a escoger el que más te atrae o te identifica. Luego, puedes lee qué significa tu elección y qué dice sobre tu estado mental actual.

¿Estás listo? Entonces, mira la foto que te dejamos a continuación y descubre después su significado.

1- Entrecruzado

Si has elegido el primer garabato, es una señal de tener dos necesidades u objetivos similares. Tal vez sientes una fuerte atracción por dos profesiones diferentes, una de las cuales te has dado cuenta de que es adecuada para ti, pero la otra sigue siendo atractiva o tu pasatiempo. O puede encontrarte en una encrucijada porque tiene dos opciones para una nueva situación de vida, las cuáles valoras pero debes sopesar y elegir una, que al final, compensará la ausencia de la otra.

2-Espiral ondulada

Si has elegido este garabato significa que ya te estás esforzando por el futuro. La expansión del proyecto actual o de los contactos sociales es el objetivo de tus acciones. Sin embargo, te preocupas por algún tipo de relación no resuelta que te hace plantearte preguntas como «¿Por qué fue esto en mi vida? ¿Qué me enseñó?», «¿Qué puedo hacer de manera diferente en el futuro?» y «¿Qué puedo hacer de manera diferente ahora?» Corrige los errores, pero no esperes que la vida los corrija por sí solos. Da «gracias» al destino por hacerte avanzar y sigue adelante, teniendo en cuenta lo que has aprendido.

3-Enrejados

Este garabato indica que tu habilidad para resolver problemas complejos ha mejorado. Tu estado físico y emocional se ven impactados por cómo percibes lo sucedido, que es tenso y responsable. Sin embargo, cualquier prueba ofrece la oportunidad de desarrollar, adquirir y establecer nuevos recursos y objetivos. No nos hemos empujado al límite si estamos experimentando dificultades en la vida. Esto implica que debes volver al territorio familiar para comprender qué debes hacer personalmente, qué oportunidades tienes y en qué y en quién puedes confiar.

4-Rizos

Si has elegido este garabato significa que tienes mucho potencial y una perspectiva distintiva del mundo. Eres una persona creativa e imaginativa. Aunque está lleno de inspiración y ansioso por poner en práctica tus ideas, no puede decidir cuáles son las más cruciales y vitales. Bueno, este estado es bastante típico para un creador. Descubre dónde tienes la mayor cantidad de oportunidades y recursos comenzando con la lógica.

5-Círculos

Este garabato implica que puedes estar enojado en este momento si tienes una razón para estar decepcionado, y parece que todo el mundo te persigue. Algunos acontecimientos recientes desagradables o la desaparición de esperanzas están ligados a esta sensación de tensión interna. Sin embargo, si sentimos estas emociones, entonces quizás hayamos entrado en contacto con la verdadera realidad y sientas la necesidad de hacer un cambio.

6-Bloques

Si has elegido este garabato puede significar que estás tratando de averiguar quién eres. Ahora sientes que el viejo mundo se está transformando y te estás aferrando a él. También intenta comenzar una nueva vida, haz planes y preocúpate de que el pasado y el futuro no puedan relacionarse. Estás preservando y fortaleciendo el pasado y el presente, pero esto es solo una solución a corto plazo. En realidad, sabes que la vida se construye con una base sólida.

7-Espiral concéntrica

Si has elegido este otro garabato, lo más probable es que te esfuerces por vivir en armonía y equilibrio. La búsqueda de la armonía es un objetivo universal, pero llegar allí es un proceso difícil e interminable. Quieres que todo sea perfecto, pero no es así como funcionan las cosas. Sé amable contigo mismo y con otras personas. Acepta la vida tal como es, con todas sus cosas buenas y malas y también acepta cómo eres.

8-Curva vertical

Si has elegido este garabato significa que has construido tu propio túnel de oscilación personal donde resides actualmente. Progresas hacia tus objetivos mientras pasas por altibajos. Tienes la impresión de que nada ha cambiado; todas las aspiraciones y acuerdos parecen haberse congelado en su lugar, sin producir el resultado deseado. Pero sé paciente y aprende a relajarte. Tus deseos tendrán que esperar hasta más tarde. Detente por un momento y eche un vistazo dinámico a tu vida y lo que está pasando contigo. ¿Hay algo que deba cambiarse o agregarse?.