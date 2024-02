Puede pasar en España: una mujer deja su herencia de 2,5 millones a sus animales

El amor que sentimos por nuestros animales es enorme, tanto que una mujer ha decidido dejarles su herencia, 2,5 millones a sus queridos gatos. Un hecho singular que ha supuesto que todo el mundo se fije en ella, aunque realmente no ha sido la única que ha querido dar este paso tan importante.

El dinero acumulado en esta vida se quedará aquí, por lo que la mayoría lo dejará a sus descendientes o familiares más cercanos. Algo que cada vez causa más problemas, este hecho sumado a que cada vez más personas prefiere tener mascotas en lugar de hijos, hace que casos como el de esta mujer estén en el orden del día y nos preguntemos si puede pasar en España también.

Una mujer deja su herencia de 2,5 millones a sus animales

Sucedió en Shanghái, China y lo curioso del caso es que esa mujer tenía tres hijos. Los problemas familiares son también algo que sucede con cada vez más frecuencia y ante un abandono que se produce de forma reiterada a personas mayores, estos casos se repiten más de lo que nos imaginamos.

Todos nos haremos mayores, el problema pasa cuando los hijos no están dispuestos a cuidar de sus padres, algo que puede pasar. Actualmente, no hay esa dedicación de hace unos años o ese compromiso que hacía que los padres incluso se trasladarán a casa de los hijos. Los centros de mayores han aumentado ante un ritmo de vida y unos trabajos que impiden estar pendientes de ellos todo lo que necesitaríamos.

Pero cuidado porque en el caso de esta mujer no debía ser así, al disponer de una fortuna millonaria que seguro que había hecho que sus hijos estuvieran muy bien cuidados. De la misma forma que haría que no tuvieran responsabilidades tan grandes como para no estar con su madre. Su principal misión era vivir como millonarios, pensando que sería algo que harían siempre, pero su madre, les dio al final de la vida una valiosa lección.

Esta mujer decidió hacer lo impensable, dar un giro radical en sus últimos momentos y hacer que sus hijos se ganen el pan. Mientras que sus mascotas estuvieran de la mejor manera posible, con una herencia millonaria que, pese a que les duraría poco, seguro que la disfrutarían por todo lo alto.

La herencia recae en sus mascotas

Un total de 2,5 millones han ido directamente a manos de la clínica veterinaria, que será la encargada de gestionar este dinero para que sus mascotas estén bien. Este es el ‘truco’ que han usado en China para que el dinero vaya a parar a manos humanas que serán las encargadas de gestionar una fortuna que se han ganado a pulso estas mascotas.

En la etapa final de la vida, cuando la madre se ha puesto enferma, lo que hicieron los hijos, fue abandonarla, con lo cual decidió darles una valiosa lección. Sus gatos se llevaron un dinero que acabó en manos de los veterinarios encargados de darles los cuidados. Con ese dinero pueden crear una clínica o un hotel para gatos destinado a que los animales tengan de todo.

La ley en España es muy clara, se puede dejar la herencia a un animal, pero con un heredero humano que sea el que se haga cargo de ese dinero y lo administre ya que la mascota no podría hacerlo. En el caso de la mujer China optó por los veterinarios que conocían bien a sus gatos y sabían que los cuidarían bien.

Jurídicamente en el momento que la mascota falta, será esa persona o veterinario el que se quede con el dinero que sobre. Algo que puede pasar y que para mayor tranquilidad algunas personas deciden crear una fundación con el nombre de la mascota para que vaya por ejemplo a las asociaciones de ese animal en concreto.

Una fundación que se encargue de los gatos callejeros, hay muchos en España y con un dinero básico para sus cuidados veterinarios y comida se puede ayudar a que vivan mejor o incluso encuentren una casa donde poder estar con una familiar. Un propósito que no sucederá en China.

El dinero de la mujer que no quiso dejar ni un céntimo a sus hijos pasará cuando ya no estén sus mascotas a los veterinarios que los han cuidado, pero en ningún caso a sus hijos. Los desheredó de tal forma que no verán nada de los 2,5 millones que las empresas de esta mujer habían conseguido acumular en un paso clave para poder enseñar a sus hijos la importancia de cuidar a los mayores, algo que no hicieron con alguien tan importante como una madre. La mujer que les trajo a este mundo se fue de él entregando su dinero acumulado a los gatos.