El proverbio turco sobre la amistad: «El que busca un amigo sin defectos se queda sin amigos»

Turquía es un país que esconde muchos secretos que la población española, por lo general, desconoce. Uno de ellos es el proverbio «El que busca un amigo sin defectos se queda sin amigos». Aceptar los defectos de nuestros seres queridos es una de las formas más puras de amar que tenemos los seres humanos. Aceptar a nuestros amigos y familiares tal y como son hace que sigan formando parte de nuestra vida.

Y es que la sociedad turca se ha caracterizado históricamente por entender la amistad y el amor a través de un profundo sentido de lealtad, con un arraigo de afecto expresivo a lo largo de los años. Estas amistades suelen ser muy estrechas y de larga duración, siendo muchas de ellas prácticamente lazos familiares.

Siendo uno de los países con más historia y cultura a sus espaldas, algo tan importante como la confianza mutua y estar presente, tanto en las buenas como en las malas, es algo que se valora enormemente en el país turco. Además, los turcos son extremadamente hospitalarios y cercanos, por lo que compartir tiempo, comidas o un café está a la orden del día.

¿Cuál es el trasfondo del proverbio?

El objetivo de este antiguo proverbio es enseñar que la perfección en los seres humanos no existe, por lo que demandar a un ser querido que no tenga fallos o cometa errores conduce irremediablemente a la soledad.

El proverbio invita a aceptar el error como algo natural, ya que todos cometemos equivocaciones y tenemos defectos. El mayor peligro de idealizar la perfección y esperar que tus allegados sean impecables demuestra una actitud rígida e inflexible, contraria al pensar de la población turca.

Por consecuencia, todo aquel que rechaza a otro por sus imperfecciones está condenado a terminar sin compañía. La auténtica amistad se basa en aceptar las limitaciones de tus seres queridos del mismo modo que uno espera que acepten las propias. La finalidad del proverbio es hacer entender que el poder de la amistad está por encima de las imperfecciones humanas.