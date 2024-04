Los postres más famosos de Europa: ¿con cuál te quedas?

Si siempre dejas hueco para el postre, y te gusta viajar, te damos a conocer el mapa con los postres más famosos de Europa. Estamos hablando de un recorrido de platos típicos que se sirven tanto en la comida como en la cena en diversos países del continente y España, elaborado con los datos obtenidos por la web especializada TasteAtlas.

En este ranking, los expertos han recabado información suficiente para desarrollar una plataforma interactiva donde comprobar rápidamente cuáles son las recetas favoritas de los consumidores ¿Crees que sus preferencias serán las mismas que las tuyas? ¡Vamos a conocerlas!

Postres más famosos de Europa (y España)

Lo interesante de este mapa con los postres más famosos de Europa de TasteAtlas es que no sólo recopila las opciones más populares según el público, sino que proporciona detalles sobre sus ingredientes, su tradición, su origen, etc.

Incluso, si irás a visitar alguno de esos países, podrás observar en qué establecimientos degustar los postres. Es decir, nada mejor para los golosos que no pueden evitar un acercamiento a los dulces locales en sus escapadas.

¿Cómo se crea el ránking de postres de TasteAtlas?

Los ránkings de comida de TasteAtlas se basan en las valoraciones de audiencia, con un conjunto de mecanismos que reconocen a los usuarios reales e ignoran las valoraciones bot, entre otras.

Asimismo, ciertos usuarios tienen opiniones más «válidas» porque han estado aportando a la plataforma durante mucho tiempo tales creencias. El objetivo último de este mapa es promover tanto la gastronomía como la cultura de los países del mundo en general y de Europa más en particular.

Por supuesto, como vamos a centrarnos en esta parte del planeta, en este listado quedan fuera los pasteles japoneses de arroz conocidos como mochis, igual que los clásicos cupcakes norteamericanos. Tampoco hay espacio para el tradicional suspiro a la limeña que se sirve en los restaurantes de la peruana Lima.

Los postres más famosos de Europa

Sin desmerecer el arte culinario de otras naciones, destacan en primer lugar los pasteles de nata y los crepes de nuestros vecinos portugueses y franceses. Alejándonos un poco más, en Bélgica sobresalen los wafles (excelentes y buenísimos), mientras que en los Países Bajos se declaran amantes de la tarta de manzana.

En Alemania sobresale, según los expertos de este mapa, la Ostfriesentorte, una preparación dulce similar a una torta que está hecha con ingredientes como sal, huevos y vainillas.

Luego, Italia tiene una excelente reputación con los postres. Su territorio, siempre según cada región, está plagado de propuestas interesantes para los viajeros. Tenemos la panacota y el pan dulce como herencias del norte, siendo el helado de pistacho y la globalmente extendida sfogliatella dos de los legados del sur. ¿Te preguntas por el tiramisú? Te sorprenderá descubrir que TasteAtlas lo deja entonces no como el mejor o más popular del país si no como el postre más popular de Eslovenia, que no casualmente limita con Italia.

Los postres más famosos de España

A nivel nacional, pues también salen en la lista, pasa algo muy semejante a lo de Italia. Cada una de las partes del territorio español tiene sus propios postres que son orgullo de la zona. Comenzando por el norte, nos topamos con la tarta de Santiago -un postre gallego con almendras-, la tortilla de manzana asturiana y la tarta de queso vasca.

Desplazándonos poco a poco, aparecerán en escena los melocotones al vino, las mantecadas de Astorga, la crema catalana, de la comunidad de Cataluña, y la leche frita. Llegando a la capital es imposible obviar los churros y las porras, esas tiras de masa frita que algunos dicen que fueron introducidas por los chinos pero ya son un símbolo irrefutable de España.

Más hacia el sur tienes los mantecados navideños de Estepa, los mostachones de Utrera, los soplillos en Granada y los paparajotes murcianos.

Como en casi todas estas preparaciones, hay ingredientes en la mayoría de ellas y son la leche, la harina y los huevos. El resto de ingredientes y el proceso de producción varían no sólo por municipios sino que lo han hecho a lo largo del tiempo. Al contrario de lo que se cree, eso ha enriquecido la oferta de postres en el país. Y lo cierto es que cada vez hay más.

¡No nos olvidamos de las islas! Como fanático de lo dulce, allí podrás averiguar si la fama de la la greixonera de Brossat y la tarta de requesón mallorquina, que es toda una delicia. Sin embargo, nosotros nos quedamos con el bienmesabe canario, de origen árabe y que consiste en almendras molidas, miel, yemas de huevo, canela, almíbar de azúcar y ralladura de limón. Y si te vas a Ibiza a pasártelo en grande, recuerda darle una oportunidad al flaó de Ibiza con queso de cabra. Hay tanta variedad que te va a resultar difícil escoger.