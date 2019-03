Es un mito que los perros ven en blanco y negro, aunque tampoco observan todo el espectro cromático

Posiblemente esta es una pregunta que todos nos hemos hecho en algún momento. ¿Es cierto que los perros ven en blanco y negro? La verdad es que no, este es uno más de los mitos que rodean a estos maravillosos animales. Pero, ¿cómo ven los canes? Vamos a descubrirlo.

Porque, la verdad es que un perro no ve el mundo como si fuera una antigua película del Hollywood dorado o de los primeros años en el cine español. Es cierto que no tienen la misma visión que los humanos, pero tampoco tienen el mismo oído u olfato. Aun así, de ahí a afirmar que ven en blanco y negro hay un enorme espacio.

El afirmar que los perros ven en blanco y negro es un mito, o sea, falso

Lo cierto es que eso de que los perros ven en blanco y negro es falso. Ellos distinguen colores, pero no lo hacen como un ser humano. Su problema está con los tonos rojos, pero no con el resto.

Es decir, cuando un perro mira un objeto, puede distinguir perfectamente entre los tonos amarilloso y azules, pero no así con los rojos, colores que les cuesta diferenciar, por ejemplo, de los naranjas.

Los seres vivos de este planeta diferenciamos los espectros cromáticos de diversas maneras. Para ello, poseemos células receptoras de luz que los diferencian de diversas maneras, de ahí que un ser humano no vea los colores como un perro, o como un gato o un caballo.

Las células receptoras de luz son conocidas como células Cono y se encuentran en la retina ocular de cualquier vertebrado. En este caso, el ser humano posee tres variantes, mientras que el canino solo tiene dos.

En este caso, existen colores que, por falta de células, son imposibles de percibir por el ojo de un perro. Sucede con los rojos y similares, y también con los verdes. Algo parecido a lo que ocurre con una persona daltónica.

En resumen, podemos decir que no, los perros no ven en blanco y negro, simplemente tienen un espectro cromático mucho más limitado que el del ser humano. En realidad, no es más complicado.

¿De dónde viene ese mito de la visión en blanco y negro de los perros? Lo cierto es que no lo sabemos, pero todos lo hemos escuchado en algún momento de nuestra vida con total seguridad. Así que, si oyes algo similar, ya puedes explicar el error y demostrar cuál es el motivo de dicho error.