Pasta de dientes para acabar con los granos: ¡Cuidado con este truco!

A menudo, para solucionar pequeños problemas de salud, recurrimos a los viejos trucos de la abuela que en muchas ocasiones resultan decisivos. Sin embargo, los métodos tradicionales no siempre son efectivos, especialmente a mediano y largo plazo. En particular un órgano como la piel requiere una atención específica que aunque no lo parezca, no es que se lleve demasiado bien con las soluciones o remedios caseros. De hecho, y aunque algunos de estos remedios puedan ahorrarnos algunos euros, pueden ser perjudiciales para nuestra piel. En concreto, el truco de aplicar pasta de dientes a los granos. Descubramos el motivo para evitar hacerlo.

Pasta de dientes para eliminar los granos

La despensa de casa no siempre es un aliado que sustituya a la farmacia cuando estemos lidiando con un problema dermatológico. Que duda cabe que algunos remedios caseros pueden ayudar en el proceso de cuidar nuestra piel, pero otros en cambio son totalmente contraproducentes aunque hayan sido utilizados desde hace mucho tiempo. Es el caso del truco de la pasta de dientes. Suele decirse que sirve para secar los granos rápidamente y que estos desaparezcan en un tiempo récord. Cuidado, sin embargo con este remedio ya que los expertos en dermatología desaconsejan recurrir a él.

¿Pero por qué este popular truco «anti granos» ya no sirve? El riesgo de aplicar el dentífrico sobre la zona a tratar es que la piel se puede enrojecer aún más, consiguiendo así el efecto contrario al que deseamos. La pasta de dientes, de hecho, podría irritar la piel ya sensible, aumentando su enrojecimiento y haciendo que el acné sea aún más evidente. Por lo tanto, existe el riesgo de añadir enrojecimiento más intenso , irritación y, en los casos más graves, incluso descamación de la erupción.

La formulación de los dentífricos, además, está pensada para combatir los gérmenes y bacterias de la boca, no los de la piel. Es mejor entonces recurrir a otras soluciones que sí que sirvan para secar bien la espinilla o grano a tratar. En concreto por ejemplo (y si buscas remedios caseros), el agua oxigenada tiene un efecto secante mientras que un poco de aloe vera podría servir para reducir la hinchazón y que el grano desaparezca rápidamente.

Por ello, es mejor aplicar productos específicos, evitando a partir de ahora la pasta de dientes, y acudir al médico si la situación se vuelve crónica. Alternativamente, para mantener la cara limpia, será más que recomendable recurrir a un poco de agua y jabón suave y comprobarás como de este modo controlas mejor cualquier grano que pueda aparecer.