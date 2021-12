En España podemos encontrar un total de 15 parques nacionales, todos ellos con su propio encanto y lleno de cosas por descubrir: desde exuberantes pastos verdes a grandes arroyos azules y densos bosques hasta montañas cubiertas de nieve o regiones alpinas más secas, por lo que os recomendamos visitarlos todos aunque si deseas descubrir aquellos que se consideran con más encanto, toma nota porque estos son, los Parques Nacionales de España que te cautivarán.

Los Parques Nacionales de España que te cautivarán

Los parques nacionales de España se han comprometido con la conservación de su fauna y flora y algunos incluso han recibido elogios y designaciones como resultado de sus esfuerzos pero eso no significa que no podamos visitarlo sino todo lo contrario. Son parques abiertos al turismo y entre los que no te puedes perder, porque te van a cautivar, destacan los siguientes:

Parque Nacional de los Picos de Europa

Los Picos de Europa tienen uno de los paisajes más bellos del planeta. El parque tiene un nombre que se corresponde con las tres cadenas montañosas separadas en el norte de España: las cordilleras Central, Occidental y Oriental que son atravesadas por diversos ríos. Un lugar espectacular en el mundo, marcado por una serie de senderos gracias a los cuáles seremos testigos de su belleza.

Debido a que el mar está a solo 20 kilómetros de distancia, se pueden ver varias perspectivas del mar desde el parque. Por lo demás, el parque se caracteriza por praderas, frondosos bosques de hayas y robles, escarpados riscos, arroyos, altas cumbres y profundos barrancos.

Parque Nacional del Teide

El Parque Nacional del Teide, en las Islas Canarias, nos encontramos con la montaña más alta de España, que contrasta de forma espectacular con el resto de zonas bajas del parque. Contabiliza más de tres millones de visitas al año, por lo que estamos hablando del parque nacional más frecuentado de Europa y si lo visitas, entenderás el porqué.

El terreno recuerda a otro universo, con suelo volcánico dominando toda el área. En este lugar podemos encontrar cuevas, cráteres y ríos de lava que se han petrificado en piedra y que nos dejarán realmente atónitos y cautivados.

Parque Nacional de Aigüestortes

Este parque nacional ubicado en Lérida personifica la belleza natural más antigua. En este parque podrás ser testigo de las montañas cubiertas de nieve y que dan paso a frondosos bosques y vías fluviales cristalinas creando así un paisaje en el que dominan las vistas de verde, azul y blanco.

El parque alberga cerca de 200 lagos y los bosques cuentan con una variedad antigua de pinos, abedules, hayas y coníferas. Este parque nacional es el único de su tipo en Cataluña, y es una gran representación de la cordillera de los Pirineos españoles.

Las cabras salvajes, los quebrantahuesos y las marmotas del parque cautivarán a los visitantes, a pesar de que la vida silvestre puede ser difícil de observar en esta área.

Parque Nacional Marítimo-Terrestre del Archipiélago de Cabrera

Debido a su ubicación distante, este parque nacional ha sido esencialmente virgen durante milenios. Las islas están cubiertas de campos de hierba de Neptuno y albergan una variedad de especies de plantas autóctonas.

La riqueza de la isla no se detiene ahí; Aquí prosperan numerosos animales difíciles de encontrar en otras regiones de las Baleares, como la lagartija negra y los caracoles marinos. Se pueden ver grandes poblaciones de tortugas, delfines y ballenas en los mares circundantes, mientras que se pueden encontrar increíbles colonias de aves marinas alrededor de las costas.

Parque Nacional de Monfragüe

El Parque Nacional de Monfragüe es absolutamente único. Es conocido por su clásico paisaje ibérico, rico en vegetación y fauna. Se cree que es uno de los principales lugares de observación de aves de Europa, además de estar lleno de historia.

Monfragüe es el hogar de unas 400 aves rapaces. Se pueden ver buitres y águilas criando en las montañas, mientras que martines pescadores y ruiseñores se pueden ver a lo largo de los ríos Tajo y Tiétar, que atraviesan el parque. En el lugar, los restos del castillo de Monfragüe, que están vinculados a la mitología local, aún son visibles, al igual que las pinturas rupestres prehistóricas.