Palo de la OCU a los adictos al chocolate: el aviso sobre estos bombones que no te va a gustar

El aviso sobre estos bombones quizás no te termine de gustar

La OCU da un palo a los adictos al chocolate

Tal y como nos indican estos expertos: «Tras valorar todo ello, el mejor de los productos analizados es Ferrero Rocher: con un precio de venta de 6,29 euros/200g (31,45 euros/kg), este famoso bombón dorado, una bolita de chocolate con leche con trocitos de frutos secos que baña un fino barquillo relleno de praliné de avellana, ha triunfado entre los expertos por su sabor equilibrado y una buena textura. El podio de los mejores bombones se completa con dos productos de Lidl: JD Gross Shells, de Lidl, 3,99 euros/250 g, (15,96 euros/kg), conchas de praliné con azúcares y grasas de buena calidad. Fin Carré (70% cacao), muy asequible 2,19 euros/180g (12,17 euros/kg), destaca por su intenso sabor a cacao y una agradable sensación en boca».

Esta lista se ha elaborado meticulosamente: «Hemos seleccionado 30 cajas de bombones muy conocidos, que puedes comprar en un buen supermercado: entre ellos hay productos de marcas conocidas (Nestlé, Lindt, Trapa, Ferrero…) y también bombones de marca de supermercados. Todos ellos han pasado el mismo examen, en el que valoramos especialmente el etiquetado y la composición de los bombones. A partir de esa infromación que podemos determinar qué productos son los mejores, los que tienen un mejor perfil nutricional, por el tipo de grasas, azúcares, aditivos, el grado de procesado del producto…».

Lo peor de estos bombones lo encontramos en algunas variables que son perjudiciales para la salud: «La base de un bombón debería ser la manteca de cacao, muy particular, que se derrite a temperatura corporal y el azúcar, pero 24 de los 30 bombones del análisis sustituyen parte de la manteca de cacao por otras grasas más baratas, como la palma, el palmiste, el coco, el girasol o la grasa láctea. En los casos más llamativos encontramos hasta cinco grasas distintas en un mismo bombón. El otro ingrediente básico es el azúcar. Sin embargo, también detectamos otro fallo en la composición, por suerte menos generalizado (lo comprobamos en 7 de las 30 muestras), es sustituir parte del azúcar por jarabes de glucosa o fructosa, sin otra finalidad que abaratar el coste del producto».