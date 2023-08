Olvídate de los candados en las maletas: este es el truco viral del lápiz para que nadie te la abra

En líneas generales, todos sabemos muy bien la importancia de no perder de vista nuestro equipaje cuando hacemos un viaje. Debemos llevarlo siempre cerca y estar muy pendientes de él, especialmente en sitios de mucho tránsito, como una estación de tren o un aeropuerto. Sin embargo, en ocasiones es imposible que podamos controlar en todo momento el estado de nuestras maletas, y aquí es donde entra en juego el truco del lápiz.

Cabe señalar que se han dado caso en los que los viajeros han denunciado que se han encontrado su maleta facturada abierta en la que faltaban algunos elementos en su interior. Para evitar este tipo de situaciones, hay quienes recurren a envoltorios de plástico, candados y otros artilugios para tener sus pertenencias protegidas.

El truco del lápiz con la maletas

Una pareja ha compartido en TikTok su método para evitar que les roben el equipaje cuando viajan. Un vídeo que se ha hecho viral, en el que muestran cómo impedir que nos abran la maleta. Lo mejor de todo es que es un truco muy sencillo y efectivo, y para llevarlo a la práctica únicamente necesitamos una brida.

«Simplemente lo que tienen que hacer con la punta es presionar en el cierre y hacer un poquito de presión y como pueden ver lo pueden abrir muy fácil», explican. La pareja cuenta que los ladrones prefieren aquellas maletas que pueden abrir y luego cerrar para no dejar ningún rastro.

«Si tenemos los broches amarrados, a las personas que le gusta lo ajeno van a decidir no abrirlo porque si lo abren, luego no van a poder cerrarlo y borrar la evidencia de robo», aseguran.

Son muchos los usuarios que han comentado el vídeo, y algunos de ellos han dado sus propios trucos para que no les roben las pertenencias: «Yo lo que hago es poner una sábana y envuelvo la ropa con la sábana. cuando meten la mano no hay cosas al alcance.. tendrían que abrir totalmente»; «Mi hermana ponía trampas jaja y hasta un GPS con una mini cámara pegada a una blusa qué rápidamente se le manda todo y video a ella y hace el reclamo»; «Recomiendo colocar esa tira plástica de un color no común».