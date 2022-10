Las ciudades más visitadas de Europa, ¿cuáles son? Seguro que nuestro continente tiene mucho que ofrecer porque, de una ciudad a otra, puedes encontrar realmente de todo, desde el turismo deportivo hasta el cultural, desde el de mar hasta el de montaña, desde las centradas en la historia a las especializadas en pura diversión. Ciertamente cada una de las ciudades europeas más visitadas tienen mucho que ofrecer de modo que será bueno conocerlas todas.

Estas son las ciudades más visitadas de Europa

Viajar es una de las aficiones favoritas de gran parte de la población, uno de los grandes placeres de la vida. No importa a dónde vayas, en cualquier lugar te puedes encontrar rincones increíbles. En las ciudades más visitadas de Europa se puede vivir una experiencia única.

Estambul

Es uno de los destinos preferidos por un alto porcentaje de viajeros, una ciudad que ha crecido muchísimo en los últimos años a nivel turístico. En la capital turca puedes encontrar una combinación perfecta de cultura, gastronomía, arte y exotismo. Barrios modernos, palacios imponentes… ¡un viaje único!

Roma

No cabe duda de que es una de las ciudades más atractivas del mundo, con lugares increíbles para visitar, como el Coliseo, la Capilla Sixtina, el Panteón… Por supuesto, degustar la gastronomía italiana en cualquiera de las ciudades del país es siempre un placer. El tráfico es un caos pero la visita merece la pena, será uno de los viajes más especiales de tu vida.

Londres

Un destino clásico cuando quieres viajar a una ciudad europea, aunque sea solo un par de días. Hay tanto que ver que necesitas ir muchas veces o mucho tiempo para realmente conocer todo lo que te puede ofrecer. Museos, parques, restaurantes, barrios, teatros y musicales… Londres puede ofrecerte todo y más. Te guste lo que te guste, sin duda te lo puede dar.

París

La capital francesa recibe unos 7 millones de visitantes cada año, y es que sientes la magia cuando estás ante la Torre Eiffel, hacer un pequeño crucero por el Sena, disfrutas del arte del Louvre o te mueves por Notre Dame. No podemos dejar de mencionar su grastronomía, única y con una combinación de sabores y texturas increíbles para el paladar. La capital del amor lo es por una razón. Un destino romántico imprescindible.

Barcelona

La ciudad española más visitada por los viajeros de todo el mundo es Barcelona, muy famosa por su amplia y variada agenda cultural y con muchas zonas de compras interesantes para cualquier turista. El arte es impresionante, con la Sagrada Familia, el barrio gótico o las obras de Gaudí como máximos exponentes.

Praga

La capital checa es una ciudad que embruja, una ciudad de cuento de la que no se habla mucho pero que quien la visita, se enamora de ella. Uno de esos lugares que debes visitar al menos una vez en la vida. Es muy importante a nivel arquitectónico ya que muestra grandiosos ejemplos de los estilos más relevantes.

Venecia

Después de roma, otra de las ciudades italianas que es de las mejores ciudades europeas. Un destino que cualquier turista soñaría con ver al menos una vez en la vida. Sus canales, sus góndolas, sus puentes siempre han fascinado a todos. Destino romántico perfecto para una escapada romántica. Es un eufemismo decir qué ver en Venecia en pocas palabras, pero ciertamente no te la puedes perder: Piazza San Marco, el puente de Rialto, un viaje en barco a las islas de Burano y Murano, el Palacio Ducal, un paseo en góndola… Es mejor visitar especialmente en primavera y otoño, al ser una ciudad laguna, el verano es muy bochornoso y húmedo y el invierno muy frío, ¡pero al carnaval no puedes decir que no! .

Viena

Viena es una de las capitales europeas por excelencia, rica en historia con su pasado de los Habsburgo, y la historia de la famosa Princesa Sissi sin olvidar las brillantes personalidades de Mozart, Beethoven, Schubert, Strauss y Gustav Klimt. Ir de compras por el casco antiguo alrededor de Kärntner Strasse es imprescindible. ¡Destino recomendado para parejas y familias! La época ideal para viajar a Viena es a finales de la primavera cuando las temperaturas son agradables, las lluvias menos frecuentes en el verano y la ciudad y los jardines recuperan sus colores.

Ámsterdam

Hermosa, joven, particular. No falta nada en Ámsterdam, desde el Museo Van Gogh hasta la Plaza Dam, desde Vondelpark hasta el Mercado de las Flores , hasta la casa de Ana Frank. La Venecia del Norte, con sus canales y las casas que los rodean. Una de las ciudades más ricas de Europa, perfecta para visitar en pareja o con amigos. La mejor época para ir sin duda entre abril y junio, cuando la floración de los tulipanes cambia por completo el aspecto de toda Holanda.

Milán

Tercera ciudad italiana que destaca entre las mejores de Europa: la Piazza Duomo, la Galleria Vittorio Emanuele II y el Castillo Sforzesco , el Duomo de Milán. ¡Y luego es sin duda la mejor capital para ir de compras! No faltan eventos y exposiciones de todo tipo.