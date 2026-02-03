La OCU alerta por la estafa de moda que te roba por teléfono: hasta 50 euros por llamada

Esta semana, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha lanzado una advertencia ante el repunte de estafas telefónicas relacionadas con los números de tarificación adicional 807, los cuales se utilizan para suplantar organismos públicos y atención al cliente. Este fraude no es nuevo, pero la organización ha detectado que los delincuentes utilizan técnicas cada vez más sofisticadas. Uno de los patrones más claros y repetidos es que los usuarios creen estar llamando al teléfono oficial de la Seguridad Social o el SEPE, por ejemplo, pero, sin embargo, están siendo redirigidos a líneas de pago gestionadas por empresas privadas. ¿El resultado? Una estafa que puede suponer hasta 50 euros por llamada.

Las autoridades están especialmente preocupadas por la vinculación directa del fraude con búsquedas online. Cuando necesitan contactar con una determinada administración o resolver una incidencia bancaria, la mayoría de usuarios buscan el teléfono en Internet. Según explica la OCU, empresas relacionadas con esta estafa compran anuncios patrocinados en motores de búsqueda como Google para posicionarse en las primeras posiciones con mensajes como «teléfono de atención al cliente de…» o «pedir cita Agencia Tributaria». Generalmente, estos anuncios aparecen antes que los resultados oficiales y, además, muestran prefijos provinciales, de manera que los usuarios creen que la llamada está incluida en su tarifa.

La nueva estafa que te puede robar hasta 50 euros por llamada

El engaño comienza en el mismo momento que el usuario realiza la llamada. En un primer momento, el operador responde como si fuera un agente telefónico de atención al cliente y solicita una serie de datos básicos, como el nombre o el motivo de la consulta. Ésta primera fase está diseñada para generar confianza y, por ende, reducir las sospechas. A continuación, el operador informa de que es necesario derivar la consulta a un departamento específico, y para ello facilita un número 807 al que, supuestamente, hay que llamar para realizar el trámite.

Una vez el usuario marca el 807, accede a un servicio de tarificación adicional en el que el tiempo juega en su contra, y la estafa puede suponer hasta 50 euros. La OCU ha comprobado que las conversaciones se prolongan de manera deliberada con largas esperas o promesas de resolución que nunca llegan. El objetivo es alargar todo lo posible la duración de la llamada, ya que el precio por minuto puede oscilar entre 1,21 y 1,57 euros si se llama desde un móvil, a lo que hay que sumar el coste del establecimiento de llamada. Teniendo en cuenta que la duración máxima de estas llamadas es de 30 minutos, esta estafa puede suponer un cargo en la factura cercano a 50 euros.

«Las llamadas a números 807 son de tarificación adicional, y su coste depende del operador. Como la cuarta cifra es un 4 su coste oscila de 0,75 a 1 euro/minuto desde una línea fija, y de 1,05 a 1,30 euros/minuto desde una línea móvil, más el establecimiento de llamada.

Las llamadas a estas numeraciones especiales no pueden superar los 30 minutos, pero realmente actúan para hacerte «gastar» el máximo de tiempo posible, pidiendo más información, poniendo al cliente en espera o simulando consultas que no se realizan… El resultado puede ser cerca de 50 euros en una sola llamada», alerta la OCU.

En todos los casos analizados por la organización, la numeración de tarifa adicional está operada por la empresa Phone Renove, S.L., con distintos prestadores del servicio como Servicios Telefónicos de Atención al Cliente, S.L.; Xalana Business, S.L.; Proactiva Dos Aguas, S.L.; y Sumando, Servicios Inteligentes, S.L.. OCU ha solicitado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que investigue los hechos.

Otros números de tarificación especial

Todos los números que empiezan por 800 y 900 son totalmente gratuitos. Por otro lado, todos los números que empiezan por 901 son de facturación compartida entre el emisor y el receptor de la llamada telefónica.

Finalmente, las llamadas a números 902 no son gratuitas y su coste recae íntegramente sobre el usuario que llama. El precio lo fija libremente por cada operador dentro de los márgenes permitidos por la normativa sectorial, y puede variar según si la llamada se realiza desde una línea fija o móvil.

Finalmente, cabe señalar que éstas son prácticas «que vulneran claramente la normativa que prohíbe utilizar numeraciones 807 (destinadas a servicios profesionales específicos) como líneas de atención al cliente», razón por la cual la OCU ha solicitado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que investigue los hechos y que se adopten las medidas necesarias para garantizar la protección de los usuarios.

Además, la OCU reivindica que «todos los servicios de tarificación adicional requieran siempre la autorización expresa del consumidor, con independencia del coste», «que se impulse una normativa que permita identificar al titular empresarial de un número telefónico, especialmente relevante en casos de spam o prácticas engañosas» y «que se refuercen los mecanismos de supervisión para impedir el uso de numeraciones de tarificación adicional como falsas líneas de atención al cliente».