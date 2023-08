La nueva revolución moderna puede estar en manos de este metal del espacio exterior

El espacio exterior es una fuente de fascinación y misterio para la humanidad. Entre las maravillas que alberga, se encuentra un metal raro y sorprendente. Una aleación de hierro y níquel que se forma en los meteoritos y que tiene unas propiedades magnéticas únicas. ¿Qué hace tan especial a este metal? ¿Qué aplicaciones podría tener en el futuro? Conoce la nueva revolución moderna a manos de este metal del espacio exterior.

La revolución moderna en manos de este metal del espacio exterior

Entre los metales todavía desconocidos para la gran mayoría, podemos mencionar la tetrataenita que fue descubierta por primera vez en 1984 por el geólogo francés Claude Perron y sus colaboradores. Ellos analizaron una muestra del meteorito de Saint-Séverin, que cayó en el suroeste de Francia en 1966. Usando un microscopio electrónico de barrido y un espectrómetro de masas, identificaron una pequeña fase metálica con una estructura tetragonal y una composición de hierro y níquel casi equitativa. La llamaron tetrataenita, por su similitud con la taenita, pero con una forma diferente.

Posteriormente, se han encontrado trazas de tetrataenita en otros meteoritos, como el de Mundrabilla en Australia, el de Sikhote-Alin en Rusia o el de Gibeon en Namibia. Sin embargo, la tetrataenita sigue siendo un metal muy raro y escaso, tanto en el espacio como en la Tierra. Su formación requiere condiciones muy específicas de temperatura, presión y tiempo, que solo se dan en algunos cuerpos celestes. Por eso, la tetrataenita es considerada como un metal del espacio exterior que podría transformarlo todo.

¿Qué es la tetrataenita?

La tetrataenita se forma cuando la taenita se enfría lentamente durante millones de años en el espacio, lo que le confiere una ordenación atómica más regular y estable.

La tetrataenita tiene una característica que la hace muy interesante para la ciencia y la tecnología: es un imán permanente muy potente. Su magnetización es de unos 1000 kA/m, lo que supera con creces a la de otros materiales magnéticos conocidos, como el neodimio o el samario. Además, la tetrataenita es muy resistente a la desmagnetización por factores externos, como el calor, la presión o los campos magnéticos opuestos.

Scientists made a material that doesn’t exist on Earth: The compound is called tetrataenite. If synthetic tetrataenite works in industrial applications, it could make green energy technologies significantly cheaper. via @nprscience @planetmoney https://t.co/LclRNO5d6w pic.twitter.com/4yd2s4U8oj

— RealClearScience (@RCScience) November 9, 2022