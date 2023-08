No tienen corazón, tienen una lenteja: los signos del zodiaco más fríos

Los signos del zodiaco más fríos tienen una lenteja en lugar de corazón, son personas extremadamente calculadoras que les cuesta expresarse. El horóscopo puede darnos algunas pistas de cómo somos o son los demás, es una manera de ser consciente de unas cualidades que a veces cuesta ver en uno mismo o en los demás. Los sentimientos a veces no son fáciles de expresar, muestran la máxima vulnerabilidad posible y eso no siempre es bueno. Toma nota de los signos del zodiaco que parece que no tienen corazón, quizás te sorprendan.

Estos son los signos del zodiaco más fríos

Tauro nunca llora. Es un signo del zodiaco que se caracteriza por ser una persona a la que le cuesta expresarse, por lo que será frío de cara a la galería, aunque interiormente es alguien con gran corazón. En realidad, lo que necesita es alguien que le ayude a expresarse y alejar de esta manera la mala fama que le da su horóscopo. Si es capaz de quitarse ese nudo que tiene en la garganta nada le detendrá.

Escorpio es frío y calculador. La frialdad de este signo del zodiaco es una forma de protegerse. La soledad le acompaña y la mala fama también. En realidad, es una persona muy selectiva que prefiere rodearse solo de determinadas personas, por lo que creará un escudo a prueba de bombas. Todo aquel que no sea digno de su amistad o incluso amor no merecerá ni un saludo suyo.

Capricornio es una persona muy fría con quien quiere. El interés mueve la vida del signo más materialista de todos. Es capaz de mantenerse en el camino correcto para acabar teniendo todo lo que se propone y más, pero es también muy peligroso a nivel emocional. Una auténtica bomba que puede caer en cualquier momento. Aunque intenta controlarse, cuando el vaso de su paciencia o de lo que considera que está bien, según sus criterios, se desborda, puede ser terrible.

Cáncer se esconde detrás de su caparazón. El cangrejo no quiere que le hagan daño por lo que aparenta ser alguien muy frío cuando en realidad, esconde un ser que realmente sí que tiene corazón. Es importante ganarse su confianza para poder comprobar cómo es realmente este signo y no dejar lugar a dudas de sus verdaderas intenciones. El signo de agua más frío de todos tiene un buen motivo para serlo, le han hecho mucho daño en el pasado.