No pagarán nunca la cuenta ni te invitarán a nada. Los signos del zodiaco más agarrados al dinero

Los signos del zodiaco más agarrados al dinero nunca pagarán, ni te invitarán a nada, el horóscopo dice mucho de ellos. A la hora de salir con los amigos, hay siempre uno que es el primero en sacar la cartera y otros que se la han dejado en casa. Personas que invitan y otras que buscan las ofertas en el supermercado, los productos a punto de caducar para ahorrar unos céntimos. Toma nota de esos signos del zodiaco, no esperes que te inviten o que te regalen nada que no esté de oferta.

Estos son los signos del zodiaco más agarrados al dinero. Nunca pagarán la cuenta, ni te invitarán

Capricornio es el más ahorrador de todos. Este signo hace lo imposible para no gastar más de la cuenta, sino más bien todo lo contrario. Es una de esas personas que no sale para no gastar y busca siempre planes gratis. Puedes acompañarle al parque a hacer un picnic con productos de oferta en el supermercado o ir de excursión a la montaña en busca de setas, que son gratis y puede hacer algunas conservas y comidas con ellas.

Tauro siempre se deja la cartera en casa. Este signo del zodiaco es uno de los que está muy pendiente de los euros que tiene en su poder. Hay veces que gasta demasiado y otras que cuenta los céntimos para ver qué puede hacer con ellos. Es un signo de lo más materialista, cree que el dinero lo puede todo y así lo demuestra día tras día.

Géminis siempre quiere que le inviten. Él no paga nunca, conoce a todo el mundo y esto hace que se escaquee de la cuenta. La persona que va al baño o busca la manera de que no pague nada. Es el primero que se apunta al concurso de comer tortitas o de hacerse con la hamburguesa de 1 kilo para comer gratis. Al final siempre acaba perdiendo y teniendo que pagar de más.

La cuenta es algo que asusta a Virgo. Prefiere comerse un bocadillo de tortilla en casa, antes que salir a comer, especialmente en esos días en los que debe pagar sí o sí. Las bodas, bautizos y comuniones son su peor pesadilla, pensando que tiene que invitar, aunque sea a su familia, no soportará ver la cantidad de dinero que deberá pagar.