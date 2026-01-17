Ni vinagre ni ambientadores: el truco sencillo para eliminar el olor a fritura de tu cocina en 4 minutos

Cocinar es un placer, pero el rastro del aceite puede quedarse en el aire mucho después de que la sartén se haya enfriado. Aunque muchos recurren al vinagre o a los ambientadores para tratar de eliminar el olor a fritura, estos métodos no siempre son eficaces o agradables.

Sin embargo, existe un truco rápido y sencillo que te ayudará a eliminar este molesto olor en menos de 5 minutos, sin recurrir a soluciones que sólo enmascaren este problema. Es fácil, sin complicaciones ni ingredientes adicionales. Ésta es la alternativa que necesitas para mantener tu hogar fresco después de cocinar. ¿Quieres saber cuál es?

El truco para eliminar el olor a frito de tu cocina

El olor a fritura puede ser uno de los más persistentes en una cocina, invadiendo cada rincón del hogar. Aunque ventilar y limpiar ayudan, no siempre es suficiente para eliminarlo rápidamente.

Si estás buscando una solución práctica y efectiva que lo erradique en minutos, existe un truco sencillo que te sorprenderá por su eficacia. Este método te permitirá disfrutar de un ambiente fresco y limpio sin recurrir a productos costosos o complicados.

La experta en limpieza @vekalife24 ha compartido en su cuenta de TikTok un vídeo en el que cuenta un método efectivo para neutralizar los malos olores y hacer que tu cocina recupere un aroma fresco.

Tan sólo necesitarás estos ingredientes que seguramente ya tienes en tu despensa: agua, rodajas de limón, canela y limón. Otras opciones que te propone esta influencer son ramas de romero y algunos palitos de canela.

El proceso es sencillo. Tienes que poner a calentar agua en una olla y agregar los ingredientes anteriores. Luego, déjalos que hiervan unos minutos. «Vas a ver cómo el olor (a fritura) ha desaparecido por completo», añade.

Esta técnica casera te permite eliminar los olores persistentes y aporta un aroma fresco y agradable gracias a esta mezcla. Además, no necesitas productos químicos ni otros costosos para eliminar el olor a fritura de tu cocina.

Otros métodos para evitar que tu cocina huela a frito

Existen numerosos remedios que te pueden servir para que los malos olores que algunos alimentos dejan en tu cocina desaparezcan del todo. Estos son algunos de ellos:

Hierve agua en una olla y añade un puñado de clavos . Pon este utensilio junto a la sartén mientras estés utilizándola. El agua hirviendo absorberá todo el olor que se concentra en la cocina y lo llenará del aroma del clavo.

. Pon este utensilio junto a la sartén mientras estés utilizándola. El agua hirviendo absorberá todo el olor que se concentra en la cocina y lo llenará del aroma del clavo. Agua y vinagre: es igual que el paso anterior pero añadiéndole vinagre blanco o de manzana cuando el agua empiece a hervir.

es igual que el paso anterior pero añadiéndole vinagre blanco o de manzana cuando el agua empiece a hervir. Zumo de limón: echa una cucharada de zumo de limón en el aceite antes de encender el fuego y así evitarás que el olor sea intenso.

echa una cucharada de zumo de limón en el aceite antes de encender el fuego y así evitarás que el olor sea intenso. Vainilla en rama o canela: reparte estos ingredientes por la cocina o hiérvelos en agua.

reparte estos ingredientes por la cocina o hiérvelos en agua. Manzanas: córtalas en rodajas y sin pepitas y échalas al aceite con el que vas a freír. Cuando se oscurezcan, quítalas y sustitúyelas por otras.

córtalas en rodajas y sin pepitas y échalas al aceite con el que vas a freír. Cuando se oscurezcan, quítalas y sustitúyelas por otras. Suavizante: llena un cazo pequeño de agua y vierte una pequeña taza de suavizante. Este producto impregnará toda la estancia con su fragancia.

Por último, también es importante tener encendida la campana extractora cuando estés cocinando para que el olor se canalice por esa vía. Además, es recomendable abrir la ventana y evitar que el olor se concentre en tu hogar. Y tú, ¿conoces otras alternativas?