Ni se te ocurra poner éste árbol en tu jardín: a todos les gusta pero atrae ratas, ratones y serpientes

Cuando alguien planta un árbol en su jardín, suele elegirlo según su gusto personal. Factores como la sombra que proporciona o los frutos que da son otros aspectos que se suelen tener en cuenta. Algunas de estas especies sirven como hogar y dan alimento a muchos animales. Sin embargo, a veces, lo que se planta da pie a la aparición de ratones o serpientes.

Según el portal estadounidense Garden Guides, algunos árboles pueden seducir a serpientes. No porque les guste, sino porque son una zona donde suelen encontrar presas. Los árboles frutales suelen atraer roedores, que a su vez atraen serpientes.

Uno de los ejemplos más claros es el manzano

El manzano es uno de los árboles frutales predilectos en los jardines españoles. Se trata de un árbol que ocupa poco espacio, tiene un aspecto precioso en primavera cuando empieza a florecer, proporciona una sombra considerable en verano y en otoño ofrece manzanas que se pueden comer al momento, guardar para más adelante o usar para recetas. A pesar de ello, sus frutos pueden traer problemas, ya que las manzanas son un foco de llamada para roedores y, por ende, serpientes.

El problema aparece solo cuando caen los frutos

Aunque el manzano pueda entrañar consecuencias negativas, tampoco hace falta renunciar a cultivarlo. Este árbol frutal embellece tu jardín y puedes gozar de sus frutos, teniendo en cuenta un aspecto clave: las frutas que caen al suelo y no se recogen pueden atraer animales indeseados.

El principal inconveniente llega cuando los frutos empiezan a caer. A veces, no es posible cosecharlos todos a tiempo si el árbol ha dado una cosecha importante, no hay nadie para recogerlos o no se aprecian visualmente. Por este motivo, cuanto más tiempo se queden las manzanas maduras o podridas en el suelo, mayor será la cantidad de alimento para los animales.

La Real Sociedad de Horticultura de Gran Bretaña (RHS) alerta de que las manzanas que permanecen en el suelo son ingeridas por ratones de campo o topos, pero también por insectos específicos. La fruta demasiado madura también suele llamar la atención de avispas, hormigas o mariposas.

Esta es la solución más sencilla

La solución más simple es también la que requiere menos tiempo y esfuerzo: recoger las manzanas caídas con asiduidad, prestando especial atención a las dañadas, maduras o podridas. La mayoría de ellas se caen por estar muy maduras, mientras que otras se desprenden antes de tiempo debido a enfermedades o plagas.

En caso de tener manzanas muy podridas, conviene que no se apilen en cobertizos, paredes u otros lugares que no se suelan visitar, en orden de evitar la aparición de roedores o que sirvan como escondites adicionales para estos mamíferos.

Para evitar o reducir la cantidad de ratas y ratones, o peor, de serpientes, alrededor de tu vivienda, no es suficiente con recoger las manzanas caídas esporádicamente. Es muy recomendable eliminar estas fuentes de alimento y mantener cuidada la zona alrededor de los manzanos.