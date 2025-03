Ni papel film ni de cocina: el truco sencillo para que los aguacates estén en su punto durante semanas

Hay un truco de lo más sencillo que nos servirá para que los aguacates estén en su justo punto durante semanas. Este superalimento que se ha convertido en un auténtico básico de nuestra cocina en los últimos años, no duda en llegar a nuestra mesa de una y mil formas diferentes. Desde las deliciosas tostadas que comemos a primera hora de la jornada, esas que nos sacian hasta la comida, hasta las tortitas o el guacamole que podemos preparar con esta fruta.

Pero hay más, también puede ser la base de un postre de esos que impresionan y que puede acabar convirtiéndose en la excusa perfecta para probar un tipo de alimento que tiene una y mil formas diferentes para poder disfrutarse en estos días que tenemos por delante. Habrá llegado el momento de apostar claramente por algunos detalles que son los que marcarán una diferencia importante en estos días que tenemos por delante. Una opción que puede ayudarnos a que nuestro aguacate nos dure más, es un truco de un experto que puede cambiarlo todo.

Ni papel de cocina ni film

Lo que solemos hacer con las frutas una vez abiertas es colocar con un poco de papel film para que de esta manera se mantenga en perfectas condiciones. Pero eso no significa que tengamos que usar este tipo de elemento con un manjar tan delicado como el aguacate.

Ese punto de color verde intenso se basa también en una textura mantecosa que requiere de una atención plena para acabar consiguiendo aquello que necesitamos obtener. Una fruta dispuesta a aguantar en nuestra nevera en perfectas condiciones el máximo tiempo posible.

Si no usas papel film, quizás te decantes por un papel de cocina, con la intención de luchar contra unas humedades que pueden acabar siendo las que creas que perjudican al aguacate. En realidad, la nevera es por sí misma, un lugar húmedo y también fresco en el que guardar nuestra comida.

Por suerte, los expertos saben muy bien qué es lo que debemos hacer para que ese aguacate, que precisamente, no es barato, acabe siendo el mejor aliado para nuestra salud. Sus beneficios son enormes y merece la pena una inversión que podemos rentabilizar de la mejor manera posible. Toma nota del truco para conservar durante más tiempo un aguacate.

Este sencillo truco te servirá para que los aguacates aguanten semanas

Esa oferta de aguacates que tenemos en nuestra tienda de toda la vida, quizás acabe siendo una puerta de entrada a un importante truco que quizás debemos empezar a tener en cuenta. Son días en los que deberemos estar muy pendientes de determinados cambios que quizás hasta la fecha no hemos dejado de ver.

El blog de naranjasQuique nos ayuda a conocer un poco mejor una fruta que acaba de llegar a nuestra casa. Podemos descubrir cómo conservarlo mejor si seguimos los consejos y trucos de expertos en todo tipo de fruta nacional o cultivada en España.

Según estos expertos: «Al hablar de conservar aguacates enteros, tenemos que diferenciar entre aguacates verdes y aguacates ya maduros. En el caso de los aguacates verdes, y con la piel con un tono más suave, por lo general necesitan alrededor de 7 días para madurar a temperatura ambiente (18/24ºC), siendo importante que no reciban luz solar de manera directa. Acuérdate también de no meter en el frigorífico el aguacate sin que haya madurado, ya que nunca conseguirá una cascara de color negra y suave, que es lo que se debe buscar para que no esté seco y tenga sabor. Diferenciar un aguacate maduro de otro que no es fácil. Como hemos dicho anteriormente, una tiene un color verde claro y está más duro, al contrario de uno maduro. Si quieres acelerar este proceso, prueba a guardarlo en una bolsa de papel acompañado de un plátano maduro. De esta forma conseguirás reducir el tiempo de maduración de siete a cuatro o incluso tres días. Por otro lado, están los aguacates maduros, que para su buena conservación te recomendamos que no los guardes nunca a temperatura ambiente, especialmente si ya los has cortado, ya que de lo contrario probablemente tengas que tirarlos a la basura puesto que ya no se podrán comer. Para conservar aguacates maduros correctamente lo mejor es guardarlos en la nevera, ya que el frío reducirá la velocidad de maduración, evitando que el aguacate se pudra de un día para otro».

Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a pensar en esta forma de conservar el aguacate durante semanas, un extra de buenas sensaciones que tendremos siempre listo en nuestra nevera y que seguro que nos descubrirá in universo repleto de sabores y vitaminas. Atrévete a poner en práctica este truco, merece la pena.