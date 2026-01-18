Ni Madrid ni Cataluña: ésta es la única comunidad de España que tendrá un festivo en febrero de 2026

Ni Madrid ni Cataluña: en 2026, Andalucía será la única comunidad autónoma de España que contará con un festivo en febrero. El motivo es el Día de Andalucía, que se celebra el 28 de febrero y que este año caerá en sábado. Esta fecha conmemora el Referéndum Autonómico de 1980, en el que la mayoría de la población andaluza votó a favor de constituirse como comunidad autónoma, un paso clave para la aprobación del Estatuto de Autonomía en 1981.

«La bandera blanca y verde vuelve, tras siglos de guerra, a decir paz y esperanza, bajo el sol de nuestra tierra. ¡Andaluces, levantaos! ¡Pedid tierra y libertad! ¡Sea por Andalucía libre, España y la Humanidad! Los andaluces queremos volver a ser lo que fuimos, hombres de luz que a los hombres, alma de hombres les dimos. ¡Andaluces, levantaos! ¡Pedid tierra y libertad! ¡Sea por Andalucía libre, España y la Humanidad!»

Día de Andalucía 2026

El Día de Andalucía, celebrado el 28 de febrero, tiene su origen en el Referéndum Autonómico de 1980. Siete de las ocho provincias votaron a favor de la autonomía, y aunque Almería no alcanzó el techo legal, las Cortes Generales modificaron la Ley para incluirla. En 1981 se aprobó el Estatuto de Autonomía, convirtiéndose en la norma más importante tras la Constitución.

Calendario laboral Andalucía 2026

El calendario laboral de Almería en 2026 incluye el 1 de enero (jueves) Año Nuevo; 6 de enero (martes) Epifanía del Señor; 28 de febrero (sábado) Día de Andalucía; 2 de abril (jueves) Jueves Santo; 3 de abril (viernes) Viernes Santo; 1 de mayo (viernes) Fiesta del Trabajo; 24 de junio (miércoles) San Juan Bautista; 15 de agosto (sábado) Festividad de Asunción de la Virgen; 29 de agosto (sábado) Virgen del Mar; 12 de octubre (lunes) Fiesta Nacional de España; 2 de noviembre (lunes) Fiesta de Todos los Santos; 7 de diciembre (lunes) Día de la Constitución Española; 8 de diciembre (martes) Inmaculada Concepción; y 25 de diciembre (viernes) Natividad del Señor.

El calendario laboral de Cádiz en 2026 incluye el 1 de enero (jueves) Año Nuevo; 6 de enero (martes) Epifanía del Señor; 28 de febrero (sábado) Día de Andalucía; 3 de marzo (martes) Lunes de Carnaval; 2 de abril (jueves) Jueves Santo; 3 de abril (viernes) Viernes Santo; 1 de mayo (viernes) Fiesta del Trabajo; 15 de agosto (sábado) Festividad de Asunción de la Virgen; 7 de octubre (miércoles) Virgen del Rosario; 12 de octubre (lunes) Fiesta Nacional de España; 2 de noviembre (lunes) Fiesta de Todos los Santos; 7 de diciembre (lunes) Día de la Constitución Española; 8 de diciembre (martes) Inmaculada Concepción; y 25 de diciembre (viernes) Natividad del Señor.

El calendario laboral de Córdoba en 2026 incluye el 1 de enero (jueves) Año Nuevo; 6 de enero (martes) Epifanía del Señor; 28 de febrero (sábado) Día de Andalucía; 2 de abril (jueves) Jueves Santo; 3 de abril (viernes) Viernes Santo; 1 de mayo (viernes) Fiesta del Trabajo; 15 de agosto (sábado) Festividad de Asunción de la Virgen; 7 de septiembre (miércoles) Día de la Fuensanta; 12 de octubre (lunes) Fiesta Nacional de España; 24 de octubre (sábado) Día de San Rafael; 2 de noviembre (lunes) Fiesta de Todos los Santos; 7 de diciembre (lunes) Día de la Constitución Española; 8 de diciembre (martes) Inmaculada Concepción; y 25 de diciembre (viernes) Natividad del Señor.

El calendario laboral de Granada en 2026 incluye el 1 de enero (jueves) Año Nuevo; 2 de enero (viernes) Fiesta de la Toma de Granada; 6 de enero (martes) Epifanía del Señor; 28 de febrero (sábado) Día de Andalucía; 2 de abril (jueves) Jueves Santo; 3 de abril (viernes) Viernes Santo; 1 de mayo (viernes) Fiesta del Trabajo; 4 de junio (jueves) Corpus Christi; 15 de agosto (sábado) Festividad de Asunción de la Virgen; 12 de octubre (lunes) Fiesta Nacional de España; 2 de noviembre (lunes) Fiesta de Todos los Santos; 7 de diciembre (lunes) Día de la Constitución Española; 8 de diciembre (martes) Inmaculada Concepción; y 25 de diciembre (viernes) Natividad del Señor.

El calendario laboral de Huelva en 2026 incluye el 1 de enero (jueves) Año Nuevo; 6 de enero (martes) Epifanía del Señor; 28 de febrero (sábado) Día de Andalucía; 2 de abril (jueves) Jueves Santo; 3 de abril (viernes) Viernes Santo; 1 de mayo (viernes) Fiesta del Trabajo; 3 de agosto (lunes) Fiestas Colombinas; 15 de agosto (sábado) Festividad de Asunción de la Virgen; 8 de septiembre (jueves) Nuestra Señora de la Cinta; 12 de octubre (lunes) Fiesta Nacional de España; 2 de noviembre (lunes) Fiesta de Todos los Santos; 7 de diciembre (lunes) Día de la Constitución Española; 8 de diciembre (martes) Inmaculada Concepción; y 25 de diciembre (viernes) Natividad del Señor.

El calendario laboral de Jaén en 2026 incluye el 1 de enero (jueves) Año Nuevo; 6 de enero (martes) Epifanía del Señor; 28 de febrero (sábado) Día de Andalucía; 2 de abril (jueves) Jueves Santo; 3 de abril (viernes) Viernes Santo; 1 de mayo (viernes) Fiesta del Trabajo; 11 de junio (jueves) Virgen de la Capilla; 15 de agosto (sábado) Festividad de Asunción de la Virgen; 12 de octubre (lunes) Fiesta Nacional de España; 18 de octubre (domingo) Feria de San Lucas; 2 de noviembre (lunes) Fiesta de Todos los Santos; 7 de diciembre (lunes) Día de la Constitución Española; 8 de diciembre (martes) Inmaculada Concepción; y 25 de diciembre (viernes) Natividad del Señor.

El calendario laboral de Málaga en 2026 incluye el 1 de enero (jueves) Año Nuevo; 6 de enero (martes) Epifanía del Señor; 28 de febrero (sábado) Día de Andalucía; 2 de abril (jueves) Jueves Santo; 3 de abril (viernes) Viernes Santo; 1 de mayo (viernes) Fiesta del Trabajo; 15 de agosto (sábado) Festividad de Asunción de la Virgen; 19 de agosto (miércoles) Toma de Málaga; 8 de septiembre (martes) Virgen de la Victoria; 12 de octubre (lunes) Fiesta Nacional de España; 2 de noviembre (lunes) Fiesta de Todos los Santos; 7 de diciembre (lunes) Día de la Constitución Española; 8 de diciembre (martes) Inmaculada Concepción; y 25 de diciembre (viernes) Natividad del Señor.

El calendario laboral de Sevilla en 2026 incluye el 1 de enero (jueves) Año Nuevo; 6 de enero (martes) Epifanía del Señor; 28 de febrero (sábado) Día de Andalucía; 2 de abril (jueves) Jueves Santo; 3 de abril (viernes) Viernes Santo; 22 de abril (miércoles) Miércoles de Feria; 1 de mayo (viernes) Fiesta del Trabajo; 4 de junio (jueves) Corpus Christi; 15 de agosto (sábado) Festividad de Asunción de la Virgen; 12 de octubre (lunes) Fiesta Nacional de España; 2 de noviembre (lunes) Fiesta de Todos los Santos; 7 de diciembre (lunes) Día de la Constitución Española; 8 de diciembre (martes) Inmaculada Concepción; y 25 de diciembre (viernes) Natividad del Señor.