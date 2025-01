Ni Galicia ni País Vasco: éste es el banco-mirador más bonito de España

Hay un banco-mirador que se ha ganado a pulso el hecho de ser el más bonito de España, un elemento que queda como base de una serie de detalles que pueden ser fundamentales. Admirar el paisaje es uno de los propósitos de año nuevo que debemos empezar a implementar, siendo un elemento que se ha convertido en un detalle que hasta el momento nunca hubieras imaginado. Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a pensar en esos lugares que podemos visitar y quizás desconocíamos hasta ahora.

La búsqueda de esa escapada al aire libre nos llevará sin duda alguna a algunos elementos que hasta la fecha no habías tenido en cuenta. Tocará visualizar ciertos detalles que quizás hasta el momento no hubiéremos ni imaginado. Por lo que cada nuevo descubrimiento que llega en forma de viaje por España nos interesa. No necesitamos salir de casa para ver los mejores paisajes a nuestra disposición, sino que debemos empezar a pensar en los detalles que pueden acabar siendo los que enmarquen determinados paisajes que se merecen un plus. Los bancos para poder sentarse a ver el paisaje son una realidad y no sólo podemos encontrar los mejores en Galicia o en el País Vasco.

Ni País Vasco ni Galicia

Galicia es uno de los lugares a los que viajan los amantes de la naturaleza. Sobre todo, si lo que necesitamos es respirar aire puro y cubrirnos de gloria de la mano de un enclave de esos que impresiona a simple vista. Es sólo cuestión de ponerse manos a la obra en busca del lugar que realmente necesitamos para vivir al máximo algunos elementos que son fundamentales.

El norte está repleto de verde y de mar, dos de los elementos que queremos ver en esa naturaleza salvaje que nos está esperando, pero cuidado, puede haber otros elementos que nos acompañarán y acabarán siendo los que nos permitan reflexionar a tiempo sobre algunos detalles claves.

El País Vasco también tiene fama de ser uno de los mejores puntos del país para disfrutar del paisaje, pero este lugar que te proponemos ha conseguido desbancarlo por completo. Es una muestra más de la grandeza que podemos tener en nuestro país, de los lugares que podemos descubrir de la mano de determinados puntos especiales que quizás desconocíamos. Este banco-mirador te dejará con la boca abierta.

Éste es el banco-mirador más bonito de España

Sin duda alguna, ha llegado el momento de organizar nuestras escapadas en busca de unos paisajes que pueden llegar a ser especialmente bonitos. Tendremos que estar muy pendientes de una serie de cambios que serán los que marcarán una diferencia importante.

Asturias tiene el banco-mirador más bonito de nuestro país. Esta zona ha acabado siendo la que se corona como una de las más destacadas de España. El principado lleva años siendo un destino familiar de primer nivel para los amantes de la naturaleza y la tranquilidad.

Ahora para todos aquellos que quieran hacer que los amantes de las redes sociales y el paisaje acaben consiguiendo aquello que realmente necesitamos en estos días. Una opción de lo más recomendable que se ha convertido en la mejor alternativa posible.

Los expertos de Phototravel se han encargado de darnos una serie de elementos que son claves: «Muchos de los que vivimos en Asturias, conocemos bancos y miradores preciosos a lo largo de toda esta maravillosa tierra. Los hay en los montes, en las montañas, en las playa y también en tupidos bosques. Hoy te quiero hablar de este pequeño mirador, que no por su tamaño es menos que otros, te estoy hablando del que quizás sea, el banco mas bonito de Asturias, te estoy hablando del Mirador de Tiracais o bien, el mirador de Llombatín».

Este lugar sigue el mismo artículo, se sitúa en un enclave mágico: «Si, se que hay muchos miradores en el occidente asturiano, pero le doy cierta importancia porque es nuevo y según mi opinión, es de los miradores que mas me han gustado de la región.

Se encuentra en el concejo de Illano, actualmente zona de agricultores y ganaderos, pero que su historia data en registros desde la prehistoria neolítica. Haciendo un poco de zoom al banco mas bonito de Asturias, puedo contarles que se encuentra precisamente en los alrededores del pueblo Llombatín, un pequeño poblado que se encuentra en la ladera de una de las sierras que rodea el Embalse de Doiras».

Llegar hasta este mirador es por sí sólo un pequeño placer en todos los sentidos: «Primero deberás cruzar la «Central hidráulica del Silvón», siempre tirando por la BO-3. (Si puedes aparcar en algún rinconcito, luego de pasar unos minutos la central hidraulica, podrás ver unos paisajes de lujo). Una vez que llegues a Llombatín, que lo harás accediendo por una calle que baja todo por el costado del embalse (BO-3), debes dejar el coche apenas llegues al pueblo, donde encontrarás sitio para aparcar y también para maniobrar o dar la vuelta, pues es un pueblo de calles muy estrechas y poco espacio, no es conveniente que ingreses el coche. Además porque puedes causar molestia a los vecinos. (Es donde está la parada de autobuses) Una vez que dejaste el coche, debes emprender un paseo de no más de un kilometro y medio a pie, en el mismo sitio donde dejas el coche, sigues todo derecho por esa calle hasta que abandonas el nucleo del pueblo. Luego sigues caminando por ese mismo camino, las apasibles aguas del Doiras siempre te acompañaran a tu derecha. Encontraras a tu paso varias bifurcaciones, pero te daré la clave para llegar a este mirador en el primer intento. Continuas por el que al principio es un camino donde podría circular un coche, pero luego de la primera gran curva, casi de 90º, el camino empezara a estrecharse. Continuamos derecho y en la siguiente bifurcación, lo mismo, tiramos derecho. Luego de unos 300 metros volveremos a encontrarnos con otra bifurcación, pero continuamos nuestro camino manteniéndonos a la izquierda. Ya en la tercera y ultima bifurcación te encontraras con tres opciones de ruta, aquí tienes que continuar recto por la del medio para que a los 250 metros, estés llegando al Mirador de Tiracais».