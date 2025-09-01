Ni citronela ni pesticida: el sencillo truco para ahuyentar las hormigas que invaden tu casa en verano
Ahuyentar las hormigas que invaden tu casa en verano puede acabar siendo más fácil de lo que te imaginas, gracias a este sencillo truco. Una de las plagas más habituales son las que hacen referencia a las hormigas, un insecto pequeño que puede expandirse de forma totalmente inesperada. Por lo que, habrá llegado el momento de dejar salir una serie de detalles que pueden acabar siendo las que marcarán estos días. Sin duda alguna, habrá llegado ese día en el que las hormigas acabarán siendo un problema.
Tocará estar muy pendientes de una serie de detalles que pueden acabar generando más de una sorpresa inesperada. Por lo que, quizás deberemos empezar a tener en consideración determinados elementos que, sin duda alguna, acabará siendo lo que nos acompañará en estos días. Será el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en unos días en los que la citronela o los pesticidas competirán con un sencillo truco que es más rápido y natural. Las hormigas tienen los días contados en esta casa en la que todo puede ser posible.
Ni pesticidas, ni citronela
La citronela es uno de los repelentes naturales que quizás tenemos en casa, vamos a conseguir tener este tipo de detalles que pueden acabar siendo los que marcarán estas jornadas que hasta la fecha no teníamos por delante. Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial.
Habrá llegado el momento de apostar claramente por un truco que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno, con una serie de detalles que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Son días de cambios y de dejar salir algunos elementos claves.
Cualquier plaga puede desaparecer por momento puede acabar siendo lo que nos acompañará en unos días en los que todo puede ser posible. Las temperaturas y quizás la vuelta a casa pueden acabar siendo lo que nos acompañaría en estos días en los que nos acompañará en estos días.
Los pesticidas no son demasiado bienvenidos, en especial si tenemos mascotas o niños pequeños o, simplemente, tenemos una plaga en la cocina. Conseguiremos el elemento que queremos en un abrir y cerrar de ojos. Será el momento de apostar por una serie de detalles que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener.
Tu casa en verano la invaden estas hormigas que pasarán a la historia
Pasarán a la historia estas hormigas que pueden desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. El verano es la época del año en la que más insectos de este tipo llegan a nuestra casa, teniendo en cuenta que las altas temperaturas acaban siendo un problema para fomentar estas plagas.
Los expertos de Rentokil nos dan una serie de detalles que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no conocíamos. Te despedirás por completo de las hormigas con este increíble truco:
- Vinagre blanco. Puede ser empleado en distintos tipos de superficies y funciona parar repeler y matar hormigas. Las hormigas perciben el olor del vinagre incluso cuando este se seca.
- Limón: Rociar o limpiar con jugo de limón desanima a las hormigas, elimina rastros de feromonas y enmascara el olor de la comida. Dejar rodajas de limón en la cocina evitará la presencia de hormigas en esta zona.
- Pimienta negra: Es un disuasivo natural para las hormigas, de olor irritante para los insectos. Se puede espolvorear pimienta cerca de electrodomésticos y zócalos para mantener alejadas a las hormigas.
- Almidón de maíz: Se rocía sobre el nido de hormigas y luego se arroja agua sobre ellas para deshacerse de un grupo grande de hormigas.
- Tiza: Sus propiedades repelentes provienen del carbonato de calcio que interfiere la capacidad de las hormigas para rastrear la ruta de feromonas.
- Ácido bórico: Este compuesto erosiona las capas exteriores y los estómagos de las hormigas. Es ideal para jardines, pero debe mantenerse fuera del alcance de las mascotas.
- Sal: Se mezcla con pimienta para usarlo como un potente repelente natural de hormigas.
- Canela: Es bastante eficaz en formato de aceite esencial como repelente e insecticida. Se puede mezclar con un cebo para mayor efectividad.
- Menta: El aceite esencial de menta también repele a las hormigas. Se puede usar mezclándolo en una botella de agua con atomizador, luego rociar la mezcla en diferentes superficies.
- Tierra de Diatomeas: Es un tipo de plancton compuesto por restos fosilizados de organismos acuáticos llamados diatomeas. Mata hormigas y otros insectos al secarlos absorbiendo los aceites en sus esqueletos. Evita respirar la tierra de diatomeas o el contacto directo con la piel.