Ni a los 51 ni a los 63: ésta es la edad a la que debes dejar de fumar para no sufrir cáncer

Hay una edad a la que debes dejar de fumar para no sufrir cáncer, lo dicen los expertos y debes tenerlo en consideración, antes que nada. El cáncer de pulmón es uno de los más frecuentes y está asociado en gran medida al consumo de tabaco. Aunque también hay no fumadores que lo sufren, debemos tener en consideración una serie de factores que acabarán siendo los que marcarán estas próximas jornadas que tenemos por delante.

No sólo los fumadores, sino todo su entorno, sufre las consecuencias de una enfermedad que está cada vez más extendida. De tal manera que nos enfrentamos a un enemigo silencioso que puede llegar en todas partes, sin apenas saberlo y con la mirada puesta a una serie de elementos que pueden acabar siendo los que marquen nuestro futuro. El tabaco aumenta el riesgo de sufrir una enfermedad que puede ser letal y que en cierta manera acabará siendo la que nos acompañe en estos días que tenemos por delante y que puede ser clave en todos los sentidos.

Ni a los 63 ni a los 51

La edad de los fumadores ha cambiado en los últimos tiempos, hay personas que empezaron muy pronto, incluso antes de acabar el instituto. Otras que decidieron fumar con la llegada de la edad adulta. Los tiempos han cambiado mucho desde esos días que hasta el médico fumaba.

Los ceniceros estaban por todas partes, hasta en los centros de salud o en esos vagones de tren en los que acababas llegando al destino con la ropa lista para lavar, con un olor a humo propio de un fumador o de varios de ellos. El tabaco formaba parte de la vida.

Esas discotecas en las que el tabaco era una forma de socializar y hacían que una noche de fiesta quedará marcada por ese olor intenso que provocaba un ingrediente que se acabó convirtiendo en un básico de nuestro día a día en aquellos tiempos ya lejanos.

Después empezaron las prohibiciones ante la presencia de una serie de elementos negativos que se fueron incrementando con el paso del tiempo. Estamos ante una serie de elementos que serán los que marcarán una diferencia significativa en estos tiempos que corren. Dejar de fumar salva vidas, pero hay una edad en la que se llega tarde o pronto a este proceso.

Debes dejar de fumar a esta edad

La realidad es que el cáncer es una lotería, no es que no lo sufras, es que todo el mundo puede sufrirlo. La estadística hace que todos tengamos un número, incluso los que no han fumado nunca, entran en esta lotería que les puede tocar y destruir por completo su vida.

Un estudio publicado en JAMA se basa en: «En este estudio de cohorte basado en la población de más de 2 millones de participantes, el riesgo de cáncer mostró un valor ligeramente más alto durante 10 años después de dejar de fumar en comparación con el tabaquismo continuado, y luego disminuyó gradualmente, alcanzando el 50% del riesgo asociado con el consumo continuo después de 15 años o más. El riesgo de cáncer de pulmón disminuyó 3 años antes que el de otros tipos de cáncer, con una mayor reducción relativa».

Siguiendo con la misma explicación: «El tabaquismo se asocia con un mayor riesgo de varios cánceres, y dejar de fumar se ha asociado con un menor riesgo de cáncer, pero aún no está claro cuántos años de dejar de fumar se requieren para reducir significativamente el riesgo de cáncer. Por lo tanto, investigar la asociación de dejar de fumar con el cáncer es esencial».

Las conclusiones de este estudio son abrumadoras: «De los 2 974 820 participantes, 1.727 340 (58,1%) eran hombres (edad media [SD], 43,1 [10,0] años), y 1 247 480 (41,9%) eran mujeres (edad media [SD], 48,5 [9,9] años). Durante un seguimiento medio (SD) de 13,4 (0,1) años, se confirmaron 196 829 casos de cáncer. En comparación con los fumadores continuas, los que abandonan completos tenían un menor riesgo de cáncer, con HR de 0,83 (IC del 95 %, 0,80-0,86) para todos los sitios del cáncer, 0,58 (IC del 95 %, 0,53-0,62) para el pulmón, 0,73 (IC del 95 %, 0,64-0,82) para el hígado, 0,86 (IC del 95 %, 0,79-0,93) para el estómago y 0,80 (IC del 95 %, 0,72-0,89) para el colorrectal. El riesgo de cáncer mostró un valor ligeramente más alto durante 10 años después de dejar de fumar en comparación con el tabaquismo continuo y luego disminuyó con el tiempo, alcanzando el 50% del riesgo asociado con el tabaquismo continuado después de 15 años o más. El riesgo de cáncer de pulmón disminuyó 3 años antes que el de otros tipos de cáncer, con una mayor reducción relativa. Independientemente de la edad para dejar de fumar, se observó una reducción significativa en el riesgo de cáncer. Dejar de fumar antes de los 50 años se asoció con una mayor reducción en el riesgo de cáncer de pulmón (HR, 0,43; IC del 95 %, 0,35-0,53) en comparación con dejar de fumar a los 50 años o más tarde (HR, 0,61; IC del 95 %, 0,56-0,66)».