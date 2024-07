National Geographic pone nombre al pueblo más raro de España y merece la pena visitarlo

El pueblo más raro de España según el National Geographic tiene una serie de elementos que lo convierten en único. Todo nuestro país es un buen lugar de vacaciones, realmente, podemos descubrir cada pequeño rincón con encanto que queremos empezar a perdernos. Este verano apetece empezar a viajar más cerca de casa de lo que nos imaginamos. Podemos descubrir una España que tiene mucho que ofrecernos, en vacaciones o cuando deseemos hacer una escapada habrá llegado el momento de hacer posible lo imposible, viajar más por menos.

Ahorraremos unos euros sin salir del país, pero tampoco tendremos que renunciar a nada, sino todo lo contrario. Si te gusta el misterio, no lo dudes, ha llegado el momento de empezar a prepararse para vivir un verano que te descubrirá un lugar apasionante. En el corazón de Andalucía y con unas características que pueden llegar a sorprendente, te encontrarás con el plan perfecto para estos días. Ha llegado esa época del año en la que queremos descubrir en primera persona una serie de novedades importantes que debemos empezar a pensar. Llega el día en el que descubriremos un rincón en el que nos podemos perder.

El pueblo más raro de España según National Geographic

La revista especializada en viajes, National Geohgraphic, nos ofrece una serie de novedades importantes que debemos tener en cuenta en estos días. Habrá llegado el día en el que tocará elegir, donde pasamos unos días o quizás todo el verano, en este intento de perdernos en un mar de ideas y de nuevos comienzos.

Podemos inspirarnos cerca de casa, empezar a pensar en unas vacaciones sin estrés. De esas en las que solo tienes que coger el coche y llegar a tu destino soñado. Nada de aviones en los que el tiempo se pierde o de lugares lejanos que te harán estar sufriendo por tu casa o tus familiares. Si eres de los que prefiere quedarse cerca para estar tranquilo y relajado, este pueblo te interesa.

Tiene fama de raro, pero una de sus principales rarezas es que se encuentra en un enclave único que puede darnos algunos detalles que son fundamentales y que quizás hasta ahora nunca hubieras imaginado. En esencia, estamos ante un elemento que es el que marcará la diferencia y acabará de darnos un buen plan para unas vacaciones que pueden ser de lo más auténticas.

Merece la pena que visites este pueblo

Soportújar se encuentra en la provincia de Granada, es uno de los tesoros escondidos que nos permitirá perdernos en ese lugar en el que todo es posible. Solo tienes que empezar a prepararte para unos días de gran estabilidad y de más de una alegría que puede acabar traduciéndose en un viaje perfecto.

A los amantes del misterio, a las familias con niños que quieran quedarse cerca de casa y que empiecen a descubrir una España que tiene rincones realmente únicos que ofrecernos, estamos ante un buen plan. No tendrás que ir muy lejos para saber qué es lo que te está deparando el futuro.

Habrá llegado ese momento en el que todo es posible, en el que descubrirás un pueblo de Granada que se ha hecho famoso, no solo por el paisaje en el que se encuentra inmerso, sino por todo lo que esconde detrás. No es lo que se ve lo que te acabará seduciendo sino lo que no ves, pero sigue estando presente.

Este municipio está situado en la parte noroeste de la comarca de la Alpujarra Granadina, en la provincia de Granada, comunidad autónoma de Andalucía. Limita con los municipios de Cáñar, Carataunas, Pampaneira, Bubión y Lanjarón. Por su término discurre el río Chico. La mayor parte del municipio soportujero está integrado en el Parque Nacional de Sierra Nevada.

Las brujas y los magos son los protagonistas de este lugar que ha creado su historia sobre unas bases muy sólidas, tal y como nos descubren desde su página web: «Como toda la comarca tuvo especial protagonismo en la sublevación de Abén Humeya en el siglo XVI y pagó las consecuencias con la expulsión de los rebeldes moriscos y su consiguiente despoblamiento. Felipe II entregó el lugar a 27 familias procedentes de otras regiones y desde entonces ha conservado el carácter típico de la zona y se ha mantenido con un censo de población muy bajo. Al entramado urbano del pueblo debe su nombre, ya que Soportújar significa “lugar de soportales”, en referencia a la abundancia de los típicos pasadizos callejeros conocidos como tinaos. La etimología de este municipio nos indica un poblamiento antiguo, ya que el termino Sopor= soportales es un vocablo latino, por lo que podemos pensar que el municipio ya estaba poblado en tiempos de los romanos. Soportújar (Lugar de Soportales) Durante el periodo de poblamiento musulmán, hasta finales del S.XVI, Soportújar estuvo habitado por musulmanes que introdujeron el sistema de regadío. Un hecho fundamental en la historia del municipio fue la Guerra de las Alpujarras (1568-1571) en el reinado de Felipe II. Vencidos los musulmanes, debieron abandonar el municipio, siendo sustituidos por cristianos procedentes de tierras cristianizadas; para que se establecieran, Felipe II les otorgaba la titularidad pública de casi todo el término municipal, es decir, en 1571 casi la totalidad del municipio no pertenecía a propietarios particulares, sino al común de los vecinos. En esa época Soportújar era una pequeña aldea, con el paso de los siglos fue ganando población, así el Catastro de Ensenoda, de mediados del S.XVIII, nos indica que el municipio tenía alrededor de 700 habitantes. Decisiva también la Desamortización Civil de Madoz, realizada a partir de 1855, y en la que sacan a subasta las tierras que hasta entonces habían pertenecido al común de los vecinos, prácticamente el municipio se vendió en lotes al mejor postor. El S.XX y ante la presión demográfica, los soportujeros/as comienzan a emigrar a numerosos destinos. La guerra civil coge a Soportújar en la zona sublevada, apenas si habrá víctimas directas, pero si se dejarán notar y mucho las secuelas de las destrucción, pobreza y hambre que todo conflicto conlleva».