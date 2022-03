Microondas: 5 mitos que disipar sobre este electrodoméstico

Ya sea para cocinar, calentar o descongelar, todo el mundo utiliza el horno microondas, un electrodoméstico que ya no puede faltar en nuestras cocinas. ¿Cocinar en el microondas es malo para la salud? ¿Los alimentos cambian de sabor y pierden propiedades? Estos son solo algunos de los mitos a disipar sobre el microondas. Vamos a verlos todos.

5 mitos a disipar sobre el microondas

El horno microondas es un electrodoméstico cada vez más conocido y apreciado que, con el paso de los años, ha conseguido cambiar la forma en que nos acercamos a la cocina. Increíblemente rápido , excelente para cocinar, calentar o descongelar, los microondas actuales no funcionan por radiación o conducción, sino por «campos magnéticos» producidos por microondas capaces de actuar sobre las partículas de agua contenidas en los alimentos.

Son muchos los misterios y falsos mitos que siempre han acompañado a la cocina en el microondas: los hay que dicen que modificas los alimentos, los que temen que las ondas puedan moverse en el espacio de la cocina y los que se preguntan si durante la cocción se producen radiaciones nocivas sobre nuestra salud. ¿Verdad o leyenda? Averigüémoslo juntos.

¿Los microondas alteran los alimentos?

Esta es quizás la mayor duda o la más común y la respuesta es simplemente no , el microondas no altera los alimentos , no los radioactiva de ninguna manera y no los empobrece desde el punto de vista nutricional. En todo caso, es todo lo contrario : el microondas, además de cocinar al vapor, es una de las mejores formas de conservar los nutrientes de los alimentos. La cocción en microondas, en realidad, no difiere mucho de la ebullición o la cocción al vapor, porque se produce precisamente por el sobrecalentamiento de las partículas de agua presentes en los alimentos.

¿Hace que los alimentos sean radiactivos?

Absolutamente no: los campos electromagnéticos se desarrollan en las microondas, no los flujos de neutrones. ¿Qué significa esto? Las ondas actúan sobre el agua presente en los alimentos y las radiaciones producidas son tan «débiles» que de ninguna manera pueden afectar o modificar las células de los alimentos , convirtiéndolos en cancerígenos.

¿Interfiere con otros electrodomésticos?

Aquí hay otro mito : los hornos de microondas no afectan el funcionamiento de otros electrodomésticos de ninguna manera. Hasta hace poco, había rumores de que el horno de microondas interfería con las redes inalámbricas, pero esto también resultó ser una noticia falsa .

¿Salen las microondas del horno?

Son pequeñas ondas de energía, no fantasmas y no, no salen de tu horno para deambular por la cocina sin ser molestadas. Cuando abres la puerta del microondas, incluso si el tiempo de cocción no ha terminado, las ondas simplemente se detienen y no pueden «salir» del horno de ninguna manera.

¿Puedo usar todo tipo de recipientes?

Si no dispones de recipientes aptos para cocinar en microondas (de los que podemos encontrar fácilmente en el mercado) puedes utilizar recipientes de cristal, loza o cerámica . Nunca use recipientes de aluminio o plástico que no especifiquen el uso de microondas.