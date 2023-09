El método único de Miguel Bosé para no sufrir el WhatsApp de padres del colegio

Ya está aquí la vuelta al cole tras las vacaciones de verano, y muchos padres se quejan de los grupos de WhatsApp del colegio de sus hijos: que si tratan temas que no vienen a cuento, que si no paran de escribir, etc. El WhatsApp de padres del colegio es un problema muy común, y Miguel Bosé tiene un truco infalible para combatirlo.

Esta semana, Miguel Bosé ha acudido al FesTVal de Vitoria 2023 para presentar ‘Bosé Renacido’, una serie documental original Movistar Plus+ en colaboración con Shine Iberia. Un formato en el que revela los episodios más íntimos de su vida que se ha estrenado el 5 de septiembre y tiene un total de cuatro capítulos, que se irán estrenando semanalmente.

Miguel Bosé presenta ‘Bosé Renacido’

En la rueda de prensa, el cantante estuvo acompañado de Pite Piñas, directora de la serie documental, Macarena Rey, productora ejecutiva Shine Iberia, Jorge Ortíz de Landázuri, productor ejecutivo Movistar Plus+, y Boris Izaguirre, guionista y redactor de ‘Bosé, Renacido’.

«Aquí estoy porque no podía dejar que este proyecto arrancara solo. Quizás de todos los proyectos, entre libros y la serie, este es el más cercano porque tiene la trama contada en primera persona. Es un trocito clave. Era toda la parte que faltaba en los libros y en la serie, ademas contada en primera persona. Lo que está en el documental es la última entrega de las verdades, el resto no es cierto», empezaba diciendo Miguel Bosé en la rueda de prensa.

Y añadía: «Ha sido un ejercicio de catarsis bestial, como cuando te sientas en los psicólogos para sanar. Cuando decidí deconstruir a Bosé, que ya tiene mucho peso de pasado… Ha sido verdaderamente crucial. Estoy libre y me siento ligero. Todavía puede haber más entregas porque mi vida es compleja. Se ha contado lo más íntimo, pero la vida de cada uno tiene la parte pública, personal, íntima, secreta… Una parte que ha sido olvidada. Esa parte no estará en ningún sitio nunca», según recoge ‘FormulaTV’.

Uno de los episodios que aparecen en la serie documental es su faceta como padre de diego y Tadeo. «También pasa que en el colegio los maestros, los alumnos, las madres… empiezan a decirle a sus hijos: pregúntales a Diego y a Tadeo tal cosa de su padre. Pero a ellos les da igual», contaba.

Además, Miguel Bosé revelaba cómo ha sido capaz de sortear el grupo de WhatsApp de los padres del colegio: «¡Ni loco estaría! Ni aunque me paguen.Una de las cosas que he ganado con el tiempo es la lucidez y tengo a una persona encargada de llevar ese coñazo».