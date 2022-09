El método para descongelar el congelador en sólo 15 minutos

Limpiar el congelador, esta es una operación de mantenimiento que debe hacerse constantemente, y además con una cierta periodicidad. El periodo recomendado para evitar imprevistos como averías o mal funcionamiento de nuestro aparato sería al menos una vez al mes, pero claro antes de limpiarlo bien tenemos que descongelar en el caso de que no se tenga la función «no frost» que todavía muchos de estos aparatos más antiguos no tienen. Pero por suerte, no hace falta estar picando hielo o esperar horas a que se descongele. Existe un truco que seguro que te va a interesar ya que se trata del método para descongelar el congelador en sólo 15 minutos y que te explicamos a continuación.

Método para descongelar el congelador en 15 minutos

De esta forma, además de limpiar el congelador, nos aseguraremos de que los alimentos que hay en su interior estén siempre en las condiciones de conservación más óptimas posibles. Un cuidado adecuado asegura que los dispositivos que tenemos en casa, sean del tipo que sean, tengan una vida media prolongada.

Entre otras cosas, la limpieza mensual del congelador también nos permitirá hacer una especie de inventario de los alimentos almacenados en su interior. De hecho, a veces puede pasar que olvides que has congelado tal o cual comida. La buena noticia, sin embargo, es que podemos limpiar el congelador en unos instantes. Solo sigue un método simple.

Limpiar rápidamente el congelador del hielo es muy fácil

Para limpiar nuestro congelador y liberarlo de malos olores u otros restos no deseados, así como del exceso de hielo que se pega con mucha facilidad a las paredes, es necesario poner en práctica un sencillo truco. Solo necesitaremos desenchufar de la toma de corriente y guardarlo todo en bolsas especiales para asegurarnos de que se mantienen las bajas temperaturas.

Pero aún mejor si tuviéramos que tener un segundo congelador. En cualquier caso, una vez que la comida congelada esté segura, calentamos un poco de agua en una cacerola y una vez que empiece a hervir, la metemos dentro de nuestro congelador. Cerramos la puerta y esperamos alrededor de un cuarto de hora antes de hacer nada.

Una vez hecho esto, cuando volvamos a abrir el congelador notaremos que el exceso de hielo se ha derretido. Solo tendremos que quitar el agua que se habrá formado mientras tanto. Mientras que otra escarcha que aún puede haber quedado adherida se desprenderá mucho más fácilmente. Para evitar que el agua fluya , coloca bayetas en la parte delantera del congelador antes de cerrar la puerta.