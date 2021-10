Este 25 de octubre se celebra el Día Mundial de la Ópera que se conmemora para dar a conocer, todavía más, este género musical. Para celebrarlo os destacamos las mejores frases sobre la música en el día mundial de la ópera. ¡No te pierdas las más destacadas!

Este día tiene lugar para homenajear a este antiguo género teatral y musical ampliamente conocido en el mundo.

Las citas sobre la música

El fantasma de la ópera ha existido. No fue, como se creyó durante mucho tiempo, una invención de artistas, una superstición de empresarios, la creación medrosa del cerebro excitado de las señoritas del cuerpo de baile, de sus madres, de los acomodadores, de los empleados de la guardarropía y de la portería. Sí, ha existido en carne y hueso, aun cuando se le dio todas las apariencias de un verdadero fantasma, es decir, de una sombra.

La ópera contiene las emociones humanas en su forma más simple y más elemental, como los axiomas en las matemáticas, que no son reductibles. Es por esto que las emociones en la ópera son tan esquemáticas y tan potentes. La ópera implica el peligro, el caos, la desolación, pone al público al límite de todos ellos, y tal vez un poco más allá. Werner Herzog

Una noche en una representación en el Metropolitan, una señora se asomó a la barandilla de su palco y le dijo al director de la orquesta: Podría, por esta vez, interpretar el tercer acto antes del segundo. Tenemos que tomar un tren y nos encantaría saber como termina la ópera. Dudley Moore

No me avergonzaba hacer operetas, u ópera ligera, por ejemplo, porque me decía a mí mismo que lo primero era conseguir que las manos se movieran automáticamente, sin pensar, tenerlo todo controlado. Entonces es cuando puedes ser libre, tu mente puede concentrarse en la música, en vez de hacer lo que mucha gente hace: dirigir no música, sino notas y barras de separación de los compases, sobre todo las barras. Herbert Von Karajan

Personalmente, lo que hace que el acto de cantar sea tan excitante, es la idea de que uno comunica, no solamente las intenciones del compositor y las emociones del personaje que uno interpreta, si no además una parte de tu propia naturaleza, algo que no podría aparecer de ninguna otra forma. Luciano Pavarotti

En la ópera, la música carece de sentido; aquí, en la calle, presenta el tono demente preciso que le infunde intensidad. «Trópico de Capricornio» (1939), Henry Miller. Frases sobre la música.