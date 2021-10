El tenor italiano Luciano Pavarotti fue uno de los cantantes contemporáneos más famosos de las últimas décadas. Hoy le recordamos con las frases más misteriosas de Luciano Pavarotti en el día de su nacimiento un 12 de octubre. Abordó diversos estilos musicales en una gran carrera prolífica que le llevó al éxito.

El tenor murió un 6 de septiembre de 2007, y se le considera como uno de Los Tres Tenores junto con Plácido Domingo y José Carreras.

Las mejores citas de Luciano Pavarotti

Pienso que una vida por la música, es una vida bien aprovechada y es a esto a lo que me he dedicado.

No hay prodigio en nuestra profesión. Si ves toda la gran cantante del pasado, ninguno de ellos lo son.

Algunos dicen que la palabra pop es despectiva y significa algo que ‘no es importante’. Eso no lo acepto. Y si dicen que clásico significa ‘aburrido’, tampoco lo acepto. Solo hay música buena y música mala.

Es muy importante que las personas a una edad joven para ser invitados a abrazar la música clásica y ópera.

Yo no soy un político, soy un músico. Me preocupo por darle a la gente un lugar donde puedan ir a divertirse y empezar a vivir de nuevo. Al hombre tienes que darle el espíritu, y cuando le das el espíritu, le has dado todo.

En la ópera, como en cualquier arte escénico, para estar en gran demanda y mandarles altas tarifas que debe ser bueno, por supuesto, pero también hay que ser famoso. Los dos son cosas diferentes.

Como una forma de arte, la ópera es una creación rara y notable. Para mí, expresa aspectos del drama humano que no pueden ser expresados de ninguna otra forma.

Quien sabe hacer música la hace, quien sabe menos la enseña, quien sabe menos todavía la organiza, y quien no sabe la critica.

Soy una persona muy sencilla. A pesar de todo lo que me ha sucedido en mi vida, he tratado de seguir siendo la persona humilde de mis comienzos.

Aprender música leyendo teoría musical es como hacer el amor por correo.