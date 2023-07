La lista de las playas españolas que están en alerta por tiburones: consulta cuáles son

En las últimas semanas, se han reportado varios casos de avistamiento de tiburones en diferentes playas españolas. Teniendo esto en cuenta, si has elegido un destino de costa para pasar las vacaciones, seguro que te interesa conocer cuáles son las playas españolas que están en alerta por tiburones.

Por increíble que parezca, en nuestro país habitan más de 50 especies de tiburones, entre ellos el tiburón blanco, el más temido del mundo. Se tiene constancia de un ejemplar de más de 100 kilos de peso en la Ría de Vigo, así que es importante tener especial cuidado.

Otros tiburones que también son relativamente comunes en España son la tintorera y la cañabota. Este último puede llegar a pesar más de una tonelada en la edad adulta. Los pintarrojas y cazones con otros que se pueden encontrar con frecuencia, aunque son mucho más pequeños.

Playas españolas que están en alerta por tiburones

Ten mucho cuidado si vas a la playa en estas regiones:

Galicia : esta es una de las zonas de España con más tiburones por la situación geográfica y la temperatura del agua.

: esta es una de las zonas de España con más tiburones por la situación geográfica y la temperatura del agua. Alicante : se ha registrado el ataque de un tiburón tintorera en la playa de los Arenales del Sol y en la playa de Aguamarina en Orihuela. También ha habido avistamientos a 8 kilómetros de la costa en la isla de Tabarca.

: se ha registrado el ataque de un tiburón tintorera en la playa de los Arenales del Sol y en la playa de Aguamarina en Orihuela. También ha habido avistamientos a 8 kilómetros de la costa en la isla de Tabarca. Valencia : en esta provincia ha habid incidencias en la playa de La Patacona de Alboraya y en la playa de las Arenas.

: en esta provincia ha habid incidencias en la playa de La Patacona de Alboraya y en la playa de las Arenas. Mallorca : se han avistado tiburones en Playas de Illetes, Cala Nova, Cala Major, Can Pastilla.

: se han avistado tiburones en Playas de Illetes, Cala Nova, Cala Major, Can Pastilla. Ibiza : en los últimos días, se ha registrado el ataque de un tiburón tintorera a un señor en Platja d’en Bossa.

: en los últimos días, se ha registrado el ataque de un tiburón tintorera a un señor en Platja d’en Bossa. Granada: se han producido avistamientos en la playa de la Mamola.

¿Cómo actuar?

Cabe señalar que los tiburones no suelen atacar a las personas, ya que no formamos parte de su dieta. Ahora bien, esto no significa que no debamos tener cuidado porque puede suceder un ataque si el animal se siente amenazado.

Por complicado que parezca en una situación como esta, lo más importante es estar calmado y evitar entrar en pánico. Y es que, si agitamos el agua solo vamos a conseguir llamar la atención del tiburón.

Mantener el contacto visual con el animal es una gran estrategia porque así no se va a sentir cómodo a la hora de atacar. Si el tiburón se encuentra en mitad del ataque y no nos queda otro remedio, podemos golpearlo con todo lo que tengamos a mano.