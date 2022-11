Letra y significado del himno de Camerún

El Himno Nacional de Camerún se titula ‘Chant de Ralliement’ que se traduciría como ‘Canto de Unión’ en español. Este pasó a ser el himno oficial del país en 1957, pero se utilizaba desde antes de la independencia del país. Te contamos aquí más detalles sobre la historia del himno, su composición y significado para el país.

Este himno cuenta con dos versiones por la naturaleza bilingüe del país, tiene su versión en francés y en inglés y las letras entre los mismos difieren. La versión del himno en francés como se conoce en la actualidad fue escrita por Moise Nayatte Nko’o y la versión en inglés está escrita por Bernard Nsosika Fonlon. La letra del himno nacional del país se cambió de manera oficial en 1878.

Letra del Himno Nacional de Camerún

O Cameroun berceau de nos ancètres,

va debout et jaloux de ta liberté,

comme un soleil ton drapeau fier doit etre,

un symbole ardent de foi et d’unité.

Que tous tes enfants du Nord et Sud,

De l’Est a l’Ouest soit tout amour,

Te servir que ce soit le seul but,

pour remplir leur devoir toujour.

CORO

Chère Patrie, Terre cherie,

Tu es notre seul et vrai bonheur,

Notre joie, notre vie,

En toi l’amour et le grand honneur.

Himno de Camerún en Inglés

O Cameroon, Thou Cradle of our Fathers,

Holy Shrine where in our midst they now repose,

Their tears and blood and sweat thy soil did water,

On thy hills and valleys once their tillage rose.

Dear Fatherland, thy worth no tongue can tell!

How can we ever pay thy due?

Thy welfare we will win in toil and love and peace,

Will be to thy name ever true!

CORO

Land of Promise, land of Glory!

Thou, of life and joy, our only store!

Thine be honour, thine devotion,

And deep endearment, for evermore.

Traducción del himno al Español

Oh Camerún, cuna de nuestros padres,

Santuario donde en nuestro medio ahora descansan,

Sus lágrimas y sangre y sudor tu tierra hizo agua,

En tus colinas y valles una vez que la labranza se levantó.

¡Querida patria, tu valía no puede decir nada!

¿Cómo podemos pagar tu deuda?

Tu bienestar ganaremos en trabajo, amor y paz,

¡Será a tu nombre siempre cierto!

CORO

¡Tierra de promesas, tierra de gloria!

¡Tú, de vida y alegría, nuestra única tienda!

Sea tu honor, tu devoción,

Y cariño profundo, para siempre.

El significado del himno y sus variaciones

Este himno de Camerún no habla de religiones o separación de territorios, simboliza las aspiraciones y los sueños de los habitantes de paz en la nación. Señala el orgullo de sus ciudadanos por la tierra donde viven y la voluntad de conseguir paz, amor y trabajo para los ciudadanos de una tierra que ha sido testigo de grandes separaciones territoriales en su mismo país.

Se muestra en los dos idiomas oficiales, que difieren en su letras, además, se conoce que también hay versiones alternativas no oficializadas que son comunes en diferentes localizaciones y que incluso se estudian en las escuelas con los idiomas locales de las zonas.