Lanzan una barra de labios con sabor a chorizo

Hay marcas que se reinventan con diversidad de novedades. Es el caso de Papa John’s que acaba de lanzar una barra de labios con sabor a chorizo. Puede parecer raro, pero no es la primera vez que hay pintalabios de sabores pero quizás no tan extravagantes.

Esta novedad es de edición limitada y se crea en colaboración con la marca Chelsie Lane.

Cómo es la barra de labios con sabor a chorizo

Sorprende por fuera y por dentro. Viene con un estuche y en color rojo y naranja, así el tono del pintalabios es distinto, sorprendente, queda fantástico y además tiene la tonalidad de este embutido tan sabroso y venerado en España.

Es de destacar que , de igual forma que muchos otros productos de belleza, este en concreto es cruelty-free, vegano y también cumple con la normativa halal.

Los responsables de este producto han comentado en diversos medios que lo que querían era aportar y crear un producto que creara un total efecto sorpresa, y claro, lo han conseguido.

Este pintalabios inspirado en el chorizo picante es de edición limitada, por lo que solo unos pocos podrán disfrutar de su excentricidad.

Lo más destacado del producto, además del color, es su sabor. Pues se le ha añadido un aroma a carne ahumada y a pimentón. Su precio es de 30 libras, que corresponden a algo más de 40 euros, y fue presentada por Papa Johns y el diseñador Jorge Redondo en una fiesta de la 76ª edición de la Mercedes Benz Fashion Week de Madrid.

Se dirige a los jóvenes, y la barra de labios se llama Chorizo Style, y así asombra y gusta, tanto a los que se pirran por la belleza con un maquillaje bien distinto y también a los que les entusiasman las pizzas, la gastronomía y claro , el chorizo.

En la presentación de este producto, las firmas responsables han podido mostrar la barra de labios de la mano de la drag queen valenciana Choriza May, cuyo nombre empieza por este embutido tan famoso y viene con apellido May, en honor a la primera ministra británica hasta 2019, Theresa May.

Sin duda, este producto es algo asombroso y tan distinto que dará mucho que hablar. No hay tantos ejemplares, de manera que si quieres hacerte con él, ya puedes darte prisa y pregunta sobre la manera de conseguirlo. Algo totalmente apto para aquellos que precisan de contar con un maquillaje surrealista y bien distinto.