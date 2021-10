Desde que se estrenó «El Juego del Calamar» el pasado 17 de septiembre, se ha convertido en todo un éxito a nivel global, hasta el punto de que va camino de convertirse en la serie más vista de todos los tiempos en Netflix. Con millones de fans en todo el mundo, están surgiendo decenas de teorías, y una de las últimas dice que todos los jugadores podrían haberse salvado en el juego de las canicas.

Pero, ¿cómo es esto posible? Se trata del tercer juego, en el que los participantes se han organizado en parejas, sin saber que uno de los dos iban a morir. El objetivo es muy sencillo: hacerse con las 10 canicas del oponente.

Ahora bien, las reglas dicen que, para poder ganar, hay que hacerse con las 10 canicas del contrincante, jugando al juego de las canicas que ambos elijan. Por lo tanto, quien se haga con las 10 canicas de su pareja, gana.

¡Aquí está la trampa! Muchos fans se han percatado de que en ningún momento se les pide que se hagan con un total de 20 canicas para ganar, sino simplemente con las 10 de su pareja.

Esto quiere decir que las parejas podrían haber jugado a un juego para intercambiar canicas en lugar de robar las de su rival. De este modo, todos hubieran sobrevivido. Es decir, lo único que tenían que hacer es intercambiar una por una todas las canicas, de tal manera que en la primera ronda uno tendría 11 canicas y el otro 9, y en la siguiente volverían a tener 10 ambos. Así hasta que cada uno tuviera las 10 canicas de su pareja.

Un hombre recibe 4.000 llamadas diarias por culpa de «El Juego del Calamar»

En el primer episodio de la serie, al protagonista le entregan una tarjeta con un número de teléfono grabado en el dorso para que se ponga en contacto con los responsables del juego y acepte participar.

El problema es que el número pertenece a un usuario en la vida real, y los fans de la ficción no paran de llamarle y enviarle mensajes a todas horas. Al principio no entendía lo que estaba pasando porque no ha visto «El Juego del Clamar», hasta que alguien se lo contó. El creador ya ha dicho que están pensando cómo recompensar al hombre por las molestias ocasionadas.