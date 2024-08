La iglesia católica más pequeña del mundo está en Málaga: descúbrela

El país se jacta de diversidad de monumentos religiosos protagonizados por iglesias, monasterios, catedrales y otros. Hay tantos que hasta la iglesia católica más pequeña del mundo está en Málaga. Si quieres descubrir más sobre ella, sigue leyendo porque es todo un hallazgo que debes conocer especialmente si visitas la ciudad y alrededores. Muy de moda en los últimos tiempos, hay que destacar que Málaga tiene de todo y por esto cada vez más personas la eligen para vivir. Esta ciudad tiene cantidad de atractivos y es una de las razones del porqué sus viviendas ascienden de precio a medida que pasan los meses.

En cuanto al turismo, no se queda atrás, tiene encantos que la hacen poderosa en este sentido y por ello cada año bate récords de visitantes. Algunos de ellos irán a visitar esta iglesia, pero con cuidado y de uno en uno porque no cabe mucha más gente a la vez. Es la riqueza de los monumentos y su arquitectura que permite explorar tanto iglesias más pequeñas como las más grandes. La encontramos en el Castillo de Colomares, en la localidad de Benalmádena, en Málaga. Posee diversos estilos arquitectónicos y la iglesia a la que nos referimos es toda una curiosidad: está dedicada a Santa Isabel de Hungría, y mide 1,96 metros cuadrados. El propio castillo es ya peculiar porque no dirías que lo es porque también es pequeño. Según la web del propio monumento, en 1987 el Dr. D. Esteban Martín Martín comenzó esta singular obra de forma improvisada y con la ayuda de dos albañiles creó Colomares en siete años de trabajo artesanal utilizando ladrillo, piedra y cemento.

Descubre la iglesia católica más pequeña del mundo

Este pequeño castillo, que tiene forma de barco porque está dedicado al descubrimiento de América para Cristóbal Colón, es algo recargado puesto que fusiona diferentes estilos arquitectónicos: el neobizantino, neorrománico, neogótico y neomudéjar.​ Los materiales utilizados son ladrillo, piedra y cemento.

Aunque sea pequeño, como la planta del edificio es de 1.500 metros cuadrados, representa el mayor monumento dedicado a Cristóbal Colón.​ La iglesia se encuentra en el edificio principal. «Fue consagrada por el Prior de Monasterio de la Rábida», cuenta el hijo de Esteban Martín, propietario actual del castillo, en una entrevista concedida a SER Málaga.

Es tan pequeña que sus vecinos bromean y comentan: «en su interior solo cabe un cura y medio monaguillo». Como hemos nombrado, esta iglesia es de planta irregular y tiene una superficie de casi dos metros. Alberga imágenes de Cristo y de Santa Isabel, moldeadas personalmente por el constructor del castillo.

SER Málaga informa que aunque no lo creamos en esta iglesia se han celebrado bodas y misas puntuales, pero no se pueden hacer eucaristías semanales.

El castillo que alberga la iglesia católica más pequeña del mundo

El recorrido por el castillo también constituye una especie de historia, pues mediante una serie de símbolos y grabados, el visitante podrá conocer la historia del descubrimiento de América.

Así informan desde la web de Turismo de Málaga. Explican que la construcción pretende ser también un homenaje a las tres religiones presentes en España durante el siglo quince, que fue la época en la que Colón realizó su descubrimiento (1492).

Por ello, en la arquitectura y decoración del castillo encontramos rastros de la influencia cristiana, árabe y hebrea. Sin embargo, hay un elemento arquitectónico que no se corresponde a ninguna de las tres culturas señaladas, ya que entre todas las torres surge una bella pagoda china. A través de ella Esteban Martín también recuerda el que fue el sueño original del descubridor de América: hallar una ruta paralela para conectar Europa con Asia.

Otros monumentos de Benalmádena

Castillo de Bil Bil

Es una construcción de estilo árabe, de enlucido rojo en su exterior y decorado con azulejo y bajorrelieves que siguen la exquisita tradición nazarí. Las fuentes, herencia de la cultura musulmana, flanquean el castillo, y desde el exterior se puede disfrutar de unas magníficas vistas de las playas de Benalmádena. En él, el Ayuntamiento organiza exposiciones, conferencias, conciertos, actividades culturales y sociales.

Iglesia de Santo Domingo de Guzmán

Es la iglesia más antigua del municipio de Benalmádena, ocupando el recinto donde nació históricamente el pueblo. Turismo de Málaga informa que es un templo de confesión católica en cuyo interior se utiliza la madera policromada. El edificio ha sufrido varias ampliaciones y remodelaciones, la última de las cuales se realizó en el año 1998.

Torre Bermeja

Es de la época de Edad Moderna con un sistema constructivo de mampostería y ladrillo. Como elementos es una torre troncocónica de unos de ocho metros de altura, estando su parte más baja rellena de macizo y con un sobresoporte de fábrica. En su interior hay una estancia actualmente no accesible.

Está reconstruida porque la documentación antigua la señala como herencia nazarí (siglo XIII-XIV)