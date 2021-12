Aunque en España ya hace un par o tres de años que despunta, está claro que el 2021 ha sido el gran año de Ibai Llanos. El popular «streamer» siempre ha generado mucho interés entre los aficionados a los videojuegos, pero lo cierto es que gracias a su canal de Twitch ha alcanzado grandes logros que han tenido un impacto especial en el mundo del deporte, y sobre todo, en el fútbol. Conozcamos ahora todos los éxitos impensables que Ibai llanos ha cosechado este 2021.

Ibai Llanos y todos los éxitos impensables que ha cosechado este 2021

El año 2021 arrancó para Ibai Llanos con una emisión especial de las campanadas que él mismo ofreció desde su canal de Twitch acompañado de algunos de sus amigos y colaboradores habituales, logrando reunir casi 250.000 espectadores en directo y más de 5,5 millones de visualizaciones totales. Aquella emisión solo avanzaba lo que estaba por venir ya que este ha sido el gran año de Ibai Llanos.

La anécdota de las campanadas es el ejemplo perfecto para entender cómo ha crecido el éxito de Ibai Llanos en los últimos doce meses. El 2020 lo despidió como decimos, con un directo desde Twitch y este 2021 volverá a hacer lo mismo aunque acompañado de todo un clásico de las campanadas, Ramón García, y ofreciendo su emisión desde uno de los balcones de la Puerta del Sol justo como hacen las principales cadenas televisivas.

Este ha sido entonces el «año de la confirmación» para Ibai Llanos. Un año en el que se ha confirmado como uno de los streamers con más seguidores en el mundo, superando los 8,7 millones, pero no solo eso, también ha confirmado que es un peso pesado en el mundo del periodismo deportivo sin que ni tan siquiera sea esa su profesión.

La entrevista con Messi

Sí, porque otro de los grandes éxitos que ha tenido Ibai Llanos y que para muchos es impesable, tiene que ver con la histórica entrevista que logró hacerle a Messi cuando dejó el FC Barcelona para fichar por el PSG. El astro argentino fue presentado en París en Agosto y tras esa presentación concedió una entrevista a Llanos que como decimos, ni tan siquiera es periodista deportivo.

La asociación con Piqué

Gracias a su amistad con Messi, Llanos logró hablar con él tras ese sonado fichaje, pero lo cierto es que no es este el único jugador con el que el streamer se codea. De hecho, es gran amigo de Gerard Piqué con el que se asoció en septiembre de este año para otro gran logro: comprar una plaza de un equipo de la Liga de Videojuegos Profesional (LVP) que arrancará en enero de 2022, de modo que les podremos seguir con su propio equipo eSports, que recibe el nombre de Koi.

El primer campeonato del mundo de globos

Otro de los éxitos alcanzados por Ibai Llanos este 2021 fue organizar, junto a Piqué precisamente el primer Campeonato del Mundo de Globos que alcanzó un total de 600.000 espectadores y en el que participaron 32 países con la victoria del peruano Francesco de la Cruz.

Las dos ediciones de «El Pádel de las Estrellas»

Si bien el campeonato dedicado a competir jugando con un globo fue un éxito, también este 2021 hemos sido testigos de no una sino, dos ediciones del llamado «P ádel de las estrellas». Un torneo que tuvo una primera entrega en verano, convirtiéndose en el evento de este deporte más visto de la historia de Twitch, y una segunda en noviembre con la participación entre otros del exfutbolista del FC Barcelona y Real Madrid, Javier Saviola, los periodistas Siro López, Rubén Martín, Danae Boronat e Irene Junquera, Cristóbal Soria y los streamers Outconsumer, Reven, Ander Cortés, Momo, Karchez, ElMillor y Shiro.

Las retransmisiones deportivas

También durante el 2021, Ibai Llanos se dedicó a ofrecer por Twitch algunos de los partidos del año. Por ejemplo el estreno de Messi en el PSG o también como no, el clásico Barça-Madrid, que le cosecharon grandes audiencias y que haya puesto de moda seguir el fútbol también a través de Twitch.

Presentador en los 40 Music Awards

Otro de los logros de Llanos este 2021 fue el momento en el que se subió al escenario de los 40 Music Awards, acompañado de Rosalía, para presentar varios premios.

Streamer del año

He ganado el premio al mejor streamer del año en 2021. Segundo año consecutivo que lo ganamos. Mil gracias a todos por el aguante y el apoyo. De corazón, gracias a todos los que disfrutáis con lo que hacemos. ❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/hln1ZsvI4t — Ibai (@IbaiLlanos) November 21, 2021

Y por segundo año consecutivo, Ibai Llanos se ha alzado con el premio en los «Esports Awards 2021» al mejor streamer del año.

Más de 200.000 euros en su Ibaibenéfico

Otro año más Ibai Llanos organizó su evento «Ibainéfico», para poder ganar dinero por una buena causa. Este año eligió donar el dinero que consiguiera a Médicos sin Fronteras y la verdad es que fue un éxito ya que logró recaudar 205.000 euros.

El evento benéfico que se retransmitió por Twitch, contó con un gran número de streamers, divididos en diferentes equipos capitaneados por TheGrefg, Auronplay, elrubius y el propio Ibai que se enfrentaron a

Su no «escapada» a Andorra

Por último mencionar también algo que puso a Ibai Llanos en el punto de mira de muchas personas que ni tan siquiera sabían quién era él o qué era Twitch. Fue precisamente en enero de 2021 cuando fue noticia el que muchos youtubers, como El Rubius, se mudaran a Andorra, algo que Llanos abordó desde su canal, dejando clara su postura al respecto. La polémica estaba en el hecho de irse a vivir a otro lugar en el que se pagan menos impuestos, pero Llanos parecía ser de la postura contraria, es decir, seguir viviendo en España desde donde de hecho, ofrece todo su contenido sin tener problema alguno en tributar lo que le toque.

«Me quedo aquí porque es la decisión que he tomado desde hace años y no me voy a Andorra porque estoy a gusto aquí. Yo aprecio mucho vuestro apoyo, pero aparte de que cualquier tema político siempre da un poco de pereza, no me gusta ser el mesías de nadie porque me he quedado en mi país», dijo en su momento y aunque se niegue a ser ejemplo de nada, muchos lo tomaron como tal para atacar que sí se fueron.