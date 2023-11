¿La gasolina caduca? Tenemos la respuesta y te va a sorprender

Saber si la gasolina caduca es algo que nos inquieta o que puede generarnos una cierta intranquilidad si usamos poco el coche, la respuesta sorprende a más de uno. Al precio que está la gasolina, podemos optar por usar el transporte público para ahorrar, pero mucho cuidado porque lo que nos ahorramos, por un lado, lo estamos perdiendo por el otro. Saber si la gasolina caduca nos evitará más de un dolor de cabeza, la respuesta a esta pregunta te va a sorprender y quizás te haga cambiar de hábitos antes de que sea demasiado tarde.

¿Caduca la gasolina?

La subida de los precios de los combustibles ha hecho que día tras día busquemos formas de ahorrar. Algunas de las cuales pueden acabar siendo perjudiciales. Dejar el coche aparcado durante semanas o incluso meses, puede ser hasta peligroso si tenemos en cuenta que en su interior hay gasolina.

Todos conocemos a ese alguien que va al trabajo en bicicleta o a pie y solo saca el coche cuando llueve o necesita salir de la ciudad. Lo tiene listo en el garaje con el depósito lleno, sin pensar que está perjudicando a su coche y a su bolsillo, teniendo en cuenta que no es que la gasolina caduque, sino que pierde gran parte de sus propiedades.

La gasolina puede degradarse con el paso del tiempo. Con lo cual, puede causar un pequeño desastre en un coche que necesita este elemento de la mejor calidad posible y lo más fresco. Las gasolineras se encargan de ir renovando el suministro todo lo rápido que pueden.

Pero en casa no hacemos lo mismo, pensamos que estamos haciendo un buen a nuestra economía y al coche si no lo usamos, pero nada más lejos de la realidad. Para no tener problemas, pon la gasolina justa en base a una previsión y no dejes mucha cantidad acumulada en el depósito durante semanas.

El club de automovilistas ha dado con un dato clave según un estudio propio. Si la gasolina pasa más de seis o doce meses dentro de un depósito van a aparecer residuos. Estos elementos inevitablemente van a provocar averías en los sistemas de alimentación y de inyección del coche. Por lo que si tenemos el coche aparcado mucho tiempo, será mejor que lo dejemos sin gasolina o con muy poca para llenar el depósito con la nueva que no le cause daño.