Fue parte de España y es Patrimonio de la Humanidad: ahora es uno de los países más ricos del mundo

Luxemburgo fue parte de un imperio español que se convirtió en su día en todo un referente. Los expertos de Viajando se aprende nos explican que: «Su Historia de los siglos XVI y XVII está tan estrechamente ligada a los tercios y al Camino Español que, aún ahora, lo más característico de la ciudad, cabeza de unos de los Estados fundacionales de la Unión Europea, parece marcado, de un modo u otro, por la impronta española. Luxemburgo, en los siglos XVI y XVII formaba parte del Ducado de Flandes, perteneciente a la Corona Española desde Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico. En las Guerras de religión de esos siglos, tomó parte católica y pro española (junto con la región que luego ha dado lugar a Bélgica) contra la Unión de Utrecht (que, con posterioridad, dio lugar a Holanda). Dada su posición estratégica, la ciudad de Luxemburgo se recubrió de fuertes murallas y torres».

Siguiendo con la misma explicación: «Dada su posición estratégica, la ciudad de Luxemburgo se recubrió de fuertes murallas y torres y parte de ello aún perdura. Como decíamos, por las calles de Luxemburgo ha quedado una fuerte huella de la presencia española, como muestra el nombre de muchas de ellas: Felipe II, Don Juan de Austria, Tercios Españoles, Cervantes, etc. Hoy en día, Luxemburgo es considerado un destino turístico de primer orden gracias, entre otras muchas cosas, a sus numerosas torres y castillos, que nos recuerdan a los cuentos de hadas. De hecho, pese a ser uno de los estados más pequeños de Europa, son muchas las atracciones con las que cuenta Luxemburgo. Por ejemplo, el casco histórico de la ciudad de Luxemburgo es Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Pero podemos citar numerosas visitas imprescindibles más en dicha ciudad: el Paseo de Wenzel, desde el Promontorio de Bock, el Castillo Puente (construido en 1735 con arenisca roja) hasta la Iglesia de San Ulrich».