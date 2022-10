Estas son las frases más famosas de Martin Luther King

El activista y ganador del Premio Nobel de la Paz en 1964, Martin Luther King es todo un icono en la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos estadounidenses. Asesinado en Memphis por un delincuente de raza blanca: James Earl Ray, marcó también toda una época y su reconocimiento todavía se hace presente. Por esto son importantes las frases más famosas de Martin Luther King.

El momento por el que más se recuerda al icono del progreso social, es por su discurso ‘I have a dream’, uno de los momentos más inspiradores de la historia. Más de 250.000 personas acudieron a la marcha pacifista por las calles de Washington que Luther King encabezó en el verano de 1963.

Las frases más famosas de Martin Luther King

Sueño que mis cuatro hijos pequeños vivirán algún día en una nación donde no se les juzgará por el color de su piel sino por las cualidades de su carácter

Tengo un sueño, un solo sueño, seguir soñando. Soñar con la libertad, soñar con la justicia, soñar con la igualdad y ojalá ya no tuviera necesidad de soñarlas

La libertad nunca es voluntariamente otorgada por el opresor; debe ser exigida por el que está siendo oprimido.

Cualquiera que sea el trabajo de tu vida, hazlo bien. Un hombre debe hacer su trabajo tan bien que los vivos, los muertos y los no nacidos no podrían hacerlo mejor.

La primera pregunta que hizo el sacerdote y el levita fue: “Si me detengo a ayudar a este hombre, ¿qué va a pasarme a mí?” Pero el buen samaritano invirtió la pregunta: “Si no me detengo a ayudar a este hombre, ¿qué pasará con él?”

Lo que se obtiene con violencia, solamente se puede mantener con violencia

Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces; pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos.

La no-violencia no es pasividad estéril, sino una poderosa fuerza moral que se hace para la transformación social.

Fe es dar el primer paso, incluso cuando no ves toda la escalera.

La injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en todas partes. Estamos atrapados en una red ineludible de mutualidad, atados en una única prenda del destino. Lo que afecta a uno directamente, afecta a todos indirectamente.

Nunca, nunca tengas miedo de hacer lo correcto, especialmente si el bienestar de una persona o animal está en juego. Los castigos de la sociedad son pequeños en comparación con las heridas que infligimos a nuestra alma cuando miramos para otro lado.

Cambiarás de opinión; cambiarás tu aspecto; cambiarás tu sonrisa y tu forma de comportarte, pero no importa lo que cambies, siempre serás tú.

Mientras haya pobreza en este mundo, ningún hombre puede ser totalmente rico, incluso si tiene un billón de dólares.

Cuando nos fijamos en el hombre moderno, tenemos que enfrentar el hecho de que el hombre moderno sufre de un tipo de pobreza del espíritu, que se encuentra en marcado contraste con su abundancia científica y tecnológica.