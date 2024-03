La foto de la NASA más escalofriante que vas a ver: la Tierra a 6.000 millones de kilómetros

La Tierra a 6.000 millones de kilómetros es la dura revelación de la NASA en su foto más escalofriante. Una de las imágenes que nos dejó uno de los científicos más relevantes del siglo XX considerado el que da inicio a una exploración espacial que ha dejado huella.

Estamos ante un elemento que se ha convertido en uno de los más anecdóticos de esta exploración espacial. Por primera vez vemos desde lejos nuestro planeta algo que no había sucedido hasta la fecha. La NASA difundió esta escalofriante imagen que Carl Sagan comentó.

La Tierra a 6.000 millones de kilómetros

“Mirando la Tierra desde lejos, te das cuenta de que es demasiado pequeña para el conflicto y lo suficientemente grande para la cooperación”. — Yuri Gagarin ✨ pic.twitter.com/1VSkop9XEj — Frontera Espacial (@FronteraSpacial) March 1, 2022

El siglo XX fue el de la exploración espacial. Por primera vez se descubrió cómo se ve el planeta desde fuera. Algo que quizás convenció a los más escépticos, desde que la Tierra es plana, una teoría que pese a ser descartada desde que Cristóbal Colón llegó a América.

Pese a todo, si aún quedaba alguna persona que no tuviera muy presente que la Tierra era redonda, ahora no quedará ninguna duda de cómo es en realidad. Estamos ante un elemento que no deja lugar a ninguna especulación o negacionismo, esta imagen pone los pelos de punta.

Realmente ningún ser humano ha conseguido estar tan lejos, pero gracias a las sondas espaciales y a la tecnología que permite transmitir datos se ha conseguido algo de lo más especial. Ver nuestro planeta de muy lejos, nada más y nada menos que 6.000 millones de kilómetros.

Un recorrido que tardaríamos años en hacer con la tecnología actual y que daría lugar a un encierro en una nave a merced de lo que suceda fuera de nuestro planeta. Los viajes espaciales son algo que no está contemplado, por el momento en la agenda de una NASA que intenta volver lo antes posible a sus niveles anteriores.

Hemos pasado tiempos complicados y una serie de crisis que han hecho que se centre la atención en el planeta más allá de lo que pasa fuera de él. Pero no debemos olvidar la posición que ocupamos en una galaxia para la que deberemos empezar a prepararnos para salir.

En algún momento la humanidad tendrá que salir del planeta y lo hará mirando hacia un exterior que tendrá que darnos un refugio cuando la Tierra llegue a su final. Pasarán muchos años, pero quizás tendremos que volver a ver esta imagen desde el punto de vista de un ser humano.

La foto más escalofriante de la NASA

En el siglo XX la esperanza de salir del planeta antes que nadie era una realidad que podía dejarnos en una situación fuera de lo común, quizás en aquellos tiempos se veía más factible esta situación. Ahora el ser humano está intentando volver a una Luna a la que llegó hace más de 50 años, pero a la que no volvió.

Es el primer paso para seguir e intentar llegar hasta un planeta Marte que de momento se ha convertido en el primer paso hacia la nueva carrera espacial. Elon Musk es uno de los que no ha dudado en crear su empresa privada destinada a llevar cargamento a Marte, de personas y de elementos para crear la primera colonia.

De momento, tampoco parece que le ha funcionado su idea, pero eso no quiere decir que en un futuro no sea posible. Es cuestión de ponerse un poco manos a la obra para lograr esa llegada a un espacio profundo que nos depara una serie de elementos que son todo un misterio.

Saber cómo se comportará el ser humano en un planeta que no es el suyo. Entender que quizás podrán llegar a Marte, pero no volver, ante una salida de ese planeta que no se ha preparado. O incluso pensar que un viaje espacial puede ser el final de una vida, tal y como hemos visto en los distintos proyectos de la NASA que han acabado en drama.

No es nada fácil abandonar el planeta, pero sí que lo es verlo desde lejos. Tal y como nos ha enseñado esta sonda que en su día nos regaló una perspectiva que jamás hubiéramos imaginado tener tan cerca. Un cambio de rumbo que nos permitió conocer un poco más de lejos la Tierra.

Uno de los ideólogos de esta exploración espacial, Carl Sagan no dudó en pronunciar unas palabras que se han quedado grabadas en el imaginario popular al ver de lejos la Tierra. Según Sagan: «Es el hogar. Somos. En él, todos los que amas, todos los que alguna vez has oído hablar, cada ser humano que alguna vez existió vivió su vida». Unas palabras que se pierden en la profundidad de un espacio y de una existencia que se quedará en nada, un pequeño granito de arena en un gran universo.