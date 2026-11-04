Los expertos en electrodomésticos aconsejan: «Para evitar humedades en casa no necesitas un deshumidificador, el aire acondicionado ya incorpora esa función»

Con la llegada del invierno, muchos hogares notan más humedad y buscan un aparato que la combata. Sin embargo, hay una función que casi todos tenemos en casa y que pocos saben utilizar: el modo deshumidificador del aire acondicionado, que aprovecha un equipo que ya está instalado.

La función la explica la cuenta de TikTok @extrodomesticos.d, de Extrodomésticos Don Benito, que la presenta como alternativa a comprar otro aparato, y la detalla Coolfy, empresa especializada en la instalación de aire acondicionado y aerotermia en España, en una guía sobre el modo dry y su temperatura ideal.

Qué es el modo dry del aire acondicionado y cómo trabaja

El aire acondicionado no solo sirve para enfriar: muchos equipos incluyen funciones menos conocidas pero muy útiles, y esta es una de ellas. El modo dry, también llamado función deshumidificador, extrae la humedad del ambiente sin enfriar tanto como el modo cool.

Su objetivo no es bajar la temperatura, sino reducir la humedad relativa del aire y mejorar así la sensación térmica sin enfriar en exceso.

Para conseguirlo, el equipo funciona de forma intermitente: el compresor se enciende y se apaga según el nivel de humedad, y el ventilador trabaja también a ratos. Extrae el agua del aire mediante el ciclo de refrigeración, pero sin llegar a temperaturas muy bajas, lo que reduce el consumo respecto al enfriamiento estándar.

Cómo activarlo y qué temperatura elegir

La propuesta del vídeo de Extrodomésticos Don Benito parte de una pregunta habitual: qué aparato comprar contra la humedad. La respuesta del especialista no es recomendar ninguno, sino aprovechar el que casi todos los hogares ya tienen y no saben utilizar. Es, por tanto, un consejo que también ahorra dinero, porque evita una compra.

Activarlo es sencillo. Basta con buscar en el mando del aire acondicionado la opción «dry» o el icono de las gotitas, que indica deshumidificación. Muchos usuarios no la conocen o no saben cuándo emplearla, aunque casi todos tienen el aparato en casa.

Aunque el objetivo del modo no sea enfriar, muchos equipos permiten fijar una temperatura de referencia. La recomendación general es situarla entre 23 y 25 grados, de modo que se mantenga el confort sin sensación de frío. Algunos modelos ajustan solos la temperatura y la humedad, sin intervención manual.

Cuándo conviene y qué límites tiene

Según Coolfy, este modo resulta ideal en días húmedos, pero no extremadamente calurosos. Es perfecto también para espacios con sensación de bochorno, para dormir sin frío excesivo y para personas con alergias o problemas respiratorios.

Sin embargo, el sistema también tiene límites. El modo dry no reemplaza al enfriamiento clásico, aunque mejora el confort térmico, sobre todo en zonas costeras o húmedas.

Antes de comprar otro aparato, probar la función que ya trae el aire acondicionado cuesta poco: unos pocos pasos en el mando, una temperatura entre 23 y 25 grados y un consumo menor que el del enfriamiento habitual. Y, si la humedad persiste, siempre quedará la opción de consultar a un profesional.

Al fin y al cabo, se trata de aprovechar una función que casi todos tenemos en casa y que, bien usada, mejora el confort y ahorra energía.