Los expertos en climatización avisan: «Limpiar los filtros no cuenta como limpiar tu aire acondicionado»

Con las altas temperaturas que hay en verano, el aire acondicionado se vuelve el electrodoméstico más utilizado en el hogar. Para que funcione correctamente, es conveniente mantenerlo limpio, pero existe un error muy extendido en el momento de realizar ese mantenimiento. El técnico en climatización, Carlos Llull, ha mostrado en uno de sus últimos vídeos cómo realizar una limpieza en profundidad de una unidad de aire acondicionado, advirtiendo que «limpiar los filtros no cuenta como limpiar tu aire acondicionado».

Es posible que, con la suciedad acumulada, haya una proliferación de hongos, moho y microorganismos que sean dañinos para la salud. Por tanto, el experto señala que hay diferentes componentes internos que también requieren atención: «Gran parte de la suciedad que acumula el aire acondicionado está normalmente donde no llegamos: evaporador, turbina, bandeja de condensados».

Es por ello que Llull muestra cómo tiene que ser el proceso de limpieza. Antes de empezar, hay que proteger la zona de alrededor del equipo para evitar que el agua y la suciedad afecten a otros componentes. Luego hay que aplicar un producto de limpieza sobre los componentes interiores y dejar que actúe sobre la suciedad acumulada, para luego usar una pistola de agua a presión, ideal para alcanzar las zonas que normalmente quedan fuera de la limpieza convencional.

La carcasa

Los filtros son una parte importante de la limpieza, al igual que las piezas exteriores: «Ya que lo tenemos todo desmontado, hacemos exactamente lo mismo con los filtros y todas las partes de la carcasa para que quede todo bien limpio», asegura Llull. Por tanto, la diferencia reside en entender que la limpieza de los filtros no equivale a limpiar todo el aparato.

De hecho, los expertos recomiendan limpiar de manera periódica, siguiendo las indicaciones concretas de cada modelo. En el caso de las partes internas, es conveniente hacerlo con la protección del entorno y utilizar herramientas y productos adecuados.