Los expertos en climatización coinciden: «Dormir con el aire acondicionado toda la noche te cuesta menos dinero que el café»

¿Cuánto supone en la factura de la luz dormir con el aire acondicionado puesto? Un experto en climatización ha desmontado falsos mitos y ha opinado sobre realizar esta práctica y el coste que puede suponer sobre el montante final de la factura. La Organización de Consumidores y Usuarios también se ha pronunciado recientemente sobre los mejores consejos para llevar el calor de los últimos días de verano sin que esto suponga pagar de más. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre lo que han dicho los expertos de climatización con respecto al aire acondicionado.

España encara los últimos días de agosto después de que el tiempo haya dado un pequeño respiro en los últimos días. Los termómetros se han desplomado en algunos puntos de la península, aunque hay una gran parte del territorio que sigue rondando los 35 grados. A pesar de los días de lluvia, las autoridades aún esperan un último remanente de altas temperaturas coincidiendo con la primera semana de septiembre. Así que para ello habrá que estar preparados.

Un experto en climatización se ha pronunciado en un vídeo publicado en las redes sociales sobre la conveniencia de dormir con el aire acondicionado activado durante la noche y su repercusión en la factura de la luz, que hay que recordar que desde el pasado mes de enero lleva incluida el IVA del 21%. «Dormir con el aire puesto toda la noche cuesta menos que el café de mañana. Lo que te dispara la factura no es dejarlo puesto, es ponerlo a 16°C», reza en el titular del vídeo este experto.

El precio de dormir con el aire acondicionado

El experto en climatización en cuestión es Álex Bermúdez, asesor de energía y que suele publicar vídeos en las redes sociales en los que ofrece consejos para los consumidores. En esta ocasión, su vídeo se centra en los efectos que puede tener en la factura de la luz dormir con aire acondicionado.

«Dormir con el aire acondicionado puesto toda la noche no te arruina, te cuesta menos que el café de mañana», comienza diciendo durante su intervención este experto en energía, en el que da información sobre lo que cuesta tener este aparato encendido durante la noche. «El aire acondicionado encendido toda la noche te va a costar 0,45 céntimos y tú pasando miedo por una factura que ni existe», cuenta.

Este experto en climatización también avisa sobre que hay que hacer un correcto uso del aparato de aire acondicionado, evitando encenderlo y apagarlo durante este periodo. «Eso sí, olvídate de apagarlo y encenderlo tú; piensa que tu aire es igual que un coche: vas a la autopista a 120 km/h y el consumo es mínimo», dice y también avisa sobre la temperatura óptima a la que tiene que estar el termostato de aire acondicionado.

«No pongas el aire a 16 grados; piensa que por cada grado que bajamos la temperatura, nuestro aire sube el consumo entre un 6 y un 8%», dice a la vez que recomienda mantener el aire «entre 23 ºC y 25 ºC durante toda la noche y ya verás que no te llevas ninguna sorpresa en tu factura del mes que viene».