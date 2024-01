Esto es lo que tienes que hacer para no hacer cola en el aeropuerto: es más sencillo de lo que te piensas

Lo que tienes que hacer para no hacer cola en el aeropuerto es algo que quizás nunca hubieras imaginado y resulta muy fácil de comprobar. En estos días en los que nos hemos propuesto viajar más y descubrir el mundo, nada mejor que hacerlo de la mano de unos viajes que pueden ser más rápidos de lo que nos imaginamos. Para conseguir recorrer el mundo a mayor velocidad, hay un truco de los expertos que nos sorprenderá y tiene que ver con nuestra forma de vestir.

Es más sencillo de lo que te piensas

Conseguir hacer menos colas de las esperadas es más sencillo de lo que parece, en esencia, pasa por no estar tanto tiempo esperando siendo uno más de la manada. La experiencia de ir a un aeropuerto y pasarse horas y horas perdido, esperando nuestro turno no es nada buena.

Si bien hay muchas actividades que realizar y siempre encontraremos un hueco en el que poder esperar. Lo ideal es realizar los trámites a la máxima velocidad posible y para hacerlo, nada mejor que empezar a cuidar algo tan básico como la forma de vestir. Gracias a unos simples consejos, quizás evitaremos colas enormes.

Los expertos dicen que la manera de vestir, no solo tiene efectos psicológicos sobre uno mismo, sino también con la forma en la que percibimos el mundo. Simplemente, debemos estar muy pendientes de lo que nos dicen esos colores que nos acabarán convirtiendo en unos protagonistas en todos los sentidos.

Si quieres empezar a cuidar el tiempo que pasas en las colas de los aeropuertos a través de un método innovador, no lo dudes. Ha llegado el momento de hacerlo, podrás comprobar cómo pasas menos tiempo esperando si usas un color que según los expertos puede abrirte muchas puertas, el rojo.

No vayas siempre de negro, gris o marrón, puedes vestir más o menos cómodo, teniendo en cuenta que puede ser un viaje de varias horas, pero hazlo con un tipo de prenda de ropa que sea de un color diferente. El rojo es el truco para no estar tanto tiempo haciendo cola y para poder ponerlo en práctica solo debemos ponernos manos a la obra.

Esto es lo que tienes que hacer para no hacer cola en el aeropuerto

No hacer cola en el aeropuerto es mucho más sencillo de lo que parece, simplemente vístete de rojo. No solo serás más visible, sino que llamarás la atención de forma positiva. Podrás ser el primero en facturar o en encontrar sitio en el avión, te distinguirás de una avalancha de personas que tienen a vestir todas iguales.

El rojo es un tono que suele darnos una energía extra, un toque de poder que podemos poner en práctica siempre que nos apetezca y que quizás acabe atrayendo una serie de buenas sensaciones que hasta la fecha no habíamos tenido. Nos sentiremos mucho más fuertes y con ganas de emprender una espera que quizás nos pasará más rápidamente.

La idea de poder obtener menos tiempo de espera se acaba materializando cuando estamos preparados para afrontar esos momentos que quizás nadie podría esperar. Cuando nos vamos de viaje sabemos que estaremos horas y horas de espera, por lo que acabamos resignándonos y quizás nos distraeremos más de la cuenta, para evitarlo, nada mejor que empezar a cuidar nuestro día a día, de la mano de esta vestimenta que puede ser total o parcial.

Pon un poco de rojo, prueba a ponerte una bufanda o una blazer, no es necesario que te vistas íntegramente de este color. Quizás con pequeños matices acabarás obteniendo aquello que realmente necesitas en menos tiempo. Una cola en la que acabarás pasando a gran velocidad de la mano de una serie de elementos que quizás nunca hubieras imaginado.

La forma de vestir y la actitud dicen mucho de esos elementos que queremos poner en práctica y que acabarán siendo lo que marquen la diferencia. En un aeropuerto parece que está demostrado que las personas que van de rojo tienen sus ventajas sobre el resto de los pasajeros.

A partir de ahora, podrás poner en práctica estos consejos de la mano de una gama de colores que quizás debes incorporar a tu día a día. El rojo es uno de los colores más personales, la realidad es que o te gusta o lo odias, pero no tiene término medio, es uno de los que más debate genera.

Si no quieres llamar tanto la atención, puedes usar un tipo de tono rojo que no sea tan llamativo. Un color vino es un tanto suave e igual de elegante. Provoca esa sensación de majestuosidad que quieres poner en práctica y que quizás no sabías antes de leer la influencia del rojo en el tiempo de espera en el aeropuerto.