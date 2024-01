Esto es lo que pasa si pones leche en vez de agua en una cafetera: no te esperabas este resultado

Ponerle leche a la cafetera en lugar de agua no es una medida para ahorrar tiempo, sino que acabará costándote más caro de lo esperado. El café es la bebida por excelencia de las mañanas. Despertarse con un café bien cargado hace que veamos el mundo con otros ojos.

Si te has enganchado a esta bebida, habrás visto algunos vídeos virales en los que aparecen otros elementos que pueden cambiarlo todo. Ponerle leche en lugar de agua para lograr una bebida completa sin invertir demasiado tiempo tiene unos riesgos que quizás no te apetezca o no debas correr.

No te esperabas este resultado

El café es una de las bebidas más consumidas en el mundo. Durante los últimos tiempos ha adquirido un gran protagonismo y lo ha hecho de tal forma que ha acabado dándonos más de una alegría. Al final siempre nos refugiamos en esos pequeños elementos que hacen la vida más fácil.

Nos conformamos después de una noche difícil con un placer que despierta pasiones. Aunque solo es una taza de una bebida oscura y amarga, parece que nos reconforte por dentro, que nos aporte la energía que necesitamos para darle un toque más a nuestro día, tendemos a cuidar este producto.

Seguro que has descubierto las mejores marcas a tu disposición. Una combinación de sabores y de productos venidos quizás de la otra parte del mundo. Uno de los placeres del café es ese origen exótico que seguro que nos apasiona. Podemos disfrutar imaginando de dónde ha llegado esta delicia, pero lo haremos aún más si lo hacemos sin prisas y con calma.

Lo normal para hacer el café es poner agua. De esta manera se produce esta increíble infusión al calentarse el agua y la presión de la cafetera que acaba con esa deliciosa espuma que caracteriza un buen café. La presión a la hora de empezar ese ascenso que nos llevará a degustar una bebida excepcional es lo que acabará dando lugar a un acabado de 10.

Si estás pensando en apuntarte a la moda viral en la que se disfruta de una bebida de cafetería de esas con espuma por encima por el simple hecho de poner leche en lugar de agua, no te hagas ilusiones. El resultado de este experimento puede acabar siendo desastroso y asqueroso.

Esto es lo que le pasa a tu cafetera si le pones leche en vez de agua

La leche que has visto que algunos vídeos virales ponen en la cafetera italiana parece de lo más apetecible. Ves como en un tiempo récord son capaces de crear una bebida espectacular como si fuera recién sacada de una cafetería de lujo. Pero cuidado, ellos quizás no vuelvan a usar más la cafetera y tú tendrás que usarla cada día.

Este detalle es importante ya que estamos ante una herramienta que ha sido creada para darlo todo a nivel interno. Con un agua que es la que hace que el café suba, la leche es un alimento más pesado que quizás no consiga que el café quede ni la mitad de bueno.

Sí, quizás te ahorres el paso de ponerle café y tendrá un color similar a tu delicioso café con leche de las mañanas, pero estarás cometiendo una serie de errores que pagarás con creces. Por un lado, la cafetera puede sufrir las consecuencias de esta forma de funcionar que no es la propia.

Al final, lo que estás haciendo es forzarla a que la leche salga, algo que puede atascar el filtro y no salir el vapor de agua que vemos cuando el café está listo, sino que simplemente sentirás un olor a quemado y un sabor extraño que no será otra cosa que la leche quemada.

Además, la leche es más difícil de quitar que el agua. Por lo que o la limpias bien cada mañana o acabarás con trocitos de roquefort casero, con una leche, convertida en nata ya que quedará la grasa adherida y con ella las bacterias que harán que además de que quede mal y se perjudicial para la cafetera, desprenda un olor nada bueno. Sin pensar en los problemas de salud que te causará beber un café hecho en esta cafetera.

Lo que sí que puedes hacer para crear un café gourmet es poner un poco de canela, con una cucharadita sentirás su aroma. También le puedes añadir a la parte de arriba una onza de chocolate negro. La combinación del café cuando vaya creándose con el chocolate que se fundirá por efecto del calor es maravilloso.

Deberás limpiar bien la cafetera, pero el resultado acabará siendo maravilloso y será menos peligroso que ponerle leche, algo que puede dañar la cafetera y también tu salud, de una forma que no esperas.