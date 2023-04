Este olor que te encanta de tu coche podría ser perjudicial: cámbialo de inmediato

Vivimos rodeados de olores, algunos agradables, otros no tanto, pero sin duda en nuestro día a día nuestro olfato nos proporciona diferentes sensaciones y nos trae recuerdos que pueden ser mejores o peores en cada caso. Te contamos lo perjudicial que puede llegar a ser este olor de tu coche que seguramente te encanta pero que tienes que liquidarlo cuanto antes para no estar en riesgo.

Dentro del coche pueden surgir diferentes olores a lo largo del tiempo en el que lo utilizas, tanto cuando lo compras, que huele a nuevo, como posteriormente oler a gasolina, a comida si comes dentro o a cualquier otro olor que se pueda acumular si no limpias con frecuencia o si no buscas la manera de hacer que siempre huela bien, sin destacar ningún otro olor en particular.

El olor a coche nuevo, un peligro que debes eliminar

A todo el mundo suele gustarle el olor a coche nuevo, ese aroma tan característico e inconfundible que suele tener un coche cuando lo compras y que suele resultar placentero, pero lo cierto es que puede suponer algún que otro peligro que te puede poner en riesgo, tanto a ti como a las personas que viajen en él.

La revista Cell Reports Physical Science ha publicado un estudio muy interesante en el que se analiza el olor a coche nuevo, y los resultados son un tanto preocupantes, ya que se detectaron niveles elevados de sustancias químicas. Ese aroma tan característicos es el resultado de un proceso químico que se llama liberación de gases, ya que alude a la liberación de sustancias químicas en forma de vapor en materiales como plásticos y adhesivos que suelen estar en el interior del automóvil.

Los productos químicos presentes en esos materiales suelen incluir compuestos como benceno, acetaldehído, hexanal, formaldehído y estireno, todos catalogados como cancerígenos, por lo que tenerlos en el interior del vehículo, y disfrutarlos, puede ser un riesgo para la salud. La investigación se llevó a cabo por parte de varios científicos de la Universidad de Harvard y del Instituto de Tecnología de Pekín, y se encontró que los coches nuevos mostraban niveles de formaldehído en cantidades un 34,9% superiores a las permitidas en las normas de seguridad chinas. El acetaldehído estaba presente en niveles un 60,5% superiores.

Los expertos analizaron las concentraciones de 20 sustancias químicas en el aire del interior de un vehículo nuevo aparcado en el exterior durante 12 días, controlando materiales como el salpicadero, moqueta, asiento, techo y revestimiento interior de las puertas. Por lo tanto, en vez de querer disfrutar de ese olor a nuevo, es importante que intentes eliminarlo cuanto antes, aireando bien el interior del vehículo y utilizando productos saludables para cambiar el aroma.