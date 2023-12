El detalle que hace que suba la factura por la calefacción y puede hacer que pierdas dinero por no hacer este gesto. Estos días en los que el frío se ha instalado en nuestro país, nos damos cuenta de lo importante que es tener una calefacción con una buena puesta a punto. Este elemento básico de la casa nos permitirá disfrutar del confort necesario para unas jornadas marcadas por los cambios. La temperatura va descendiendo a lo largo del día, pero no de forma uniforme a causa de este problema que quizás tengas en tu calefacción.

El detalle que hace que suba la factura por la calefacción

La instalación del termostato que hace que el sistema de calefacción funcione a una temperatura constante es el gran problema en un gran número de casas. En general la temperatura de unos 20º es la que todos ponemos en casa, podemos hacer descender esta cifra, dependiendo de la hora del día o del nivel de confort que queramos conseguir, pero en esencia la calefacción debe mantener nuestra casa a esta temperatura constante.

Para conseguirlo es indispensable que el termostato esté en el lugar adecuado. De lo contrario, la separación puede ser de varios grados. Es decir, estará marcando una temperatura de la casa más elevada, por lo que, no estará cumpliendo con su función de que todas las habitaciones estén a esa temperatura.

Colocar el termostato cerca del radiador o a una altura que haga que la diferencia térmica dé lugar a error es algo que puede afectarnos de lleno. Especialmente en estos días en los que las cifras están por los suelos. Estamos a una temperatura que ronda los 0º en gran parte del país, por lo que calentar la casa es fundamental.

No pierdas dinero con tu calefacción

Aumentar la temperatura pueden suponer unos euros de más, por lo que cambiar la posición del termostato, algo que puede hacerte un técnico por unos euros. Puede ser clave para un invierno que antes de tiempo ya se presenta muy frío. A veces es importante contar con un instalador que nos ayude a optimizar al máximo este elemento de la casa.

Los sistemas de bomba de calor también pueden verse afectados por este problema, por lo que en algunas habitaciones quizás el calor no llega como debería. Algo que además de poner en riesgo el confort, provoca más de un problema de salud. Antes de empezar la temporada o estos días que no hace tanto frío, puedes cambiar este elemento que te servirá para esta vez sí, mantener tu calefacción a la temperatura que necesitas.

Estos pequeños gestos, unidos a unas ventanas que sean nuevas o estén bien selladas, son fundamentales para que tu casa esté siempre en perfectas condiciones. A la larga podrás mantener la temperatura óptima para tu vivienda. Por lo que vas a poder ahorrar mucho dinero, sin necesidad de subir el termostato, aumentando el gasto energético o el combustible que necesitas para que tu casa esté calentita.

A la larga vas a poder descubrir cómo tu casa está mucho más calentita y la factura de la luz va disminuyendo con la ayuda de un tipo de gesto que quizás no conozcas. Especialmente si te has trasladado a esta casa o no conoces bien la instalación de este sistema de calefacción. Consulta con un técnico la ubicación de cada una de las piezas que hacen que tu casa esté calentita. Los resultados se notan y a veces gastar un poco para ganar más es algo que debemos hacer.