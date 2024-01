Esta vitamina no puede faltar en tu dieta: es perfecta para generar colágeno

El colágeno es un elemento esencial para que el cuerpo funcione correctamente, por lo que incorporar esta vitamina en tu dieta es algo esencial. Vas a poder sentirte mucho mejor incorporando determinados alimentos que ayudan a fijar el colágeno, especialmente en épocas cuando menos se produce.

A partir de una cierta edad, el cuerpo deja de producir este colágeno que es esencial para la piel, huesos y músculos. Si quieres que el que se produzca se fije correctamente de la mejor forma posible, deberás empezar a incorporar alimentos con una vitamina que seguro conoces.

Es perfecta para generar colágeno

A partir de los 40 la producción de colágeno se ralentiza lo que acaba provocando una serie de problemas que debemos tener en cuenta. Es especialmente visible ante la llegada de cada vez más arrugas, si queremos evitar determinados problemas de piel, es importante incluir algunos suplementos de este elemento o hacer una dieta que nos ayude a mantener la producción.

No solo la piel sufre las consecuencias de una falta de colágeno, también lo hacen los huesos. Especialmente en las mujeres, la falta de densidad ósea se nota a ciertas edades, siendo uno de los principales causantes de lo que acaba generando este elemento que provoca algunas incomodidades que son difíciles de tratar.

Ante cualquier caída, la posibilidad de romperse un hueso siempre acaba siendo mayor. De tal manera que deberemos estar preparados para poder ampliar la producción de colágeno de forma regular. Para mantener una movilidad y estabilidad fundamental, por lo que al final del recorrido estaremos en plena forma.

Lo que comemos tiene mucho que ver en nuestra salud, especialmente cuando llegamos a ciertas edades. Si bien el cuerpo y la salud son fuente también de esta acumulación de elementos que nos afectan, debemos tener en cuenta que una buena dieta tiene mucho que ver en nuestra salud y aspecto.

El aumento del consumo de una de las vitaminas que más efectos puede tener sobre la piel a ciertas edades y durante todo el año se notará. Será la gran aliada de aprovechar al máximo esta producción de colágeno que hasta podría incrementarse, justo lo que necesitamos para generar de forma natural, sin necesidad de comer y gastar en suplementos.

La incorporación de determinados alimentos que quizás igualmente deberíamos comprar será lo que marque una diferencia importante. Esta vitamina no puede faltar en tu dieta.

Esta vitamina no puede faltar en tu dieta

Hay una vitamina que no puede faltar en tu dieta. Vas a poder notar la diferencia en esta producción de colágeno en la que incorporamos una vitamina que está más presente de lo que nos imaginamos. La vitamina C tiene muchos beneficios, pero debes tener en cuenta que no solo en invierno y de la mano de un zumo de naranjas. Durante todo el año debemos consumir las mayores cantidades de esta vitamina posible, especialmente si hemos cumplido ya los 40 años.

Esta tabla de la Clínica Universidad de Navarra nos ayuda a saber qué alimentos son más ricos en vitamina C. Podrás saber los miligramos por cada 100 gramos de porción de alimentos que contienen estos alimentos.

Guayava 273 Pimientos de todas clases 131 Papaya 80 Pizzas 74 Kiwi 71 Coliflor, coles y repollo 65-67 Frambuesa 60 Limón y naranja 50 Pomelo 44 Grelos y nabizas 40 Mango 37 Mandarina 35 Nabos 31 Espinacas 30 Zumo de cítricos 30 Espárragos, puerro, tomate 26 Boniato y batata 25 Melón 25 Habas, judías verdes 24 Fruta de pasión 24 Guisantes verdes 23 Calabaza y calabacín 22 Acelgas, rábanos 20 Piña 20 Huevas frescas 20 Cebolla y cebolleta 19 Sesos 19 Zumos de frutas no cítricas 18,5 Guisantes congelados 18 Patata 18 Chirimoya 18 Mollejas 18 Aguacate 17 Mora 17 Tomate al natural 16 Caqui 16 Hígado 15 Membrillo y pastas de frutas 13 Lechuga y escarola 12 Puré de patata (en copos, deshidratado) 12 Ajo 11 Riñones 11 Pepino, remolacha 10 Tomate frito 10 Manzana, plátano 10 Alcachofas 9 Cerezas y guindas 8 Melocotón, albaricoque, granada, piña en almíbar 7-8 Apio 7 Mermeladas 7 Pistachos 7 Berenjena, zanahoria 6 Patatas fritas 6

Más allá de los cítricos y de las fresas hay todo un universo de alimentos que también contienen vitamina C. Podemos crear una dieta de lo más variada empezando por un aumento del consumo de frutas, pero también con la llegada de algunos básicos como la coliflor y el repollo, unas verduras que nos ayudarán a lucir una piel perfecta.

Esta tabla es un buen punto de partida si deseas incorporar más vitamina C a tu dieta, te ayudará a determinar las cantidades, aunque eso sí, ten en cuenta que algunos de estos alimentos tienen una proporción casi anecdótica que poco hará por tu salud.