Mercadona tiene otro plato típico italiano que te salvará las cenas por sólo 1,80 euros

Entre todas las propuestas que podemos encontrarnos dentro de la gastronomía italiana, las pizzas han ocupado durante mucho tiempo el centro del escenario en los supermercados españoles, siendo una opción predilecta para cenas rápidas y deliciosas. Dentro de esta categoría, las variedades que ofrece Mercadona han logrado destacar por su calidad y precio asequible. Sin embargo, el supermercado número uno en España no se conforma con seguir la corriente y siempre está en búsqueda de innovar y sorprender a sus clientes. Esta vez, la novedad llega en forma de otra propuesta italiana que ya está arrasando. El plato italiano que Mercadona vende por 1,80 euros y que seguro querrás probar este fin de semana.

Un plato que de hecho desearás comer cualquier día de la semana, porque lo cierto es que está delicioso, es parecido a la pizza, aunque con una textura más jugosa y además lo encontramos en Mercadona con unos ingredientes que hace que sea algo irresistible. ¿Quiéres saber de qué se trata? Pues sigue leyendo que te lo contamos todo.

Mercadona y su nuevo plato italiano por 1,80 euros

Si eres amante de la cocina italiana tienes que conocer este otro plato clásico de su gastronomía que Mercadona tiene a tu disposicións: la focaccia con queso, romero y tomillo que podemos encontrar bajo la marca Hacendado.

Este es un plato muy popular en Italia, a la altura quizás de las pizzas pero que tal vez no se conoce tanto en otros países, tal y como es el caso de España donde los supermercados sí que están llenos de pizzas de todos los sabores y variedades, pero es difícil la misma propuesta con respecto a las focaccia. Sin embargo, Mercadona nos ofrece ahora una que por fin está a la altura de las mejores que puedas comer en Italia y además se prepara en pocos minutos.



Si nunca la has probado o no sabes para nada qué es exactamente una focaccia, te diremos que es un pan italiano ligero y aromático que se sirve tradicionalmente como aperitivo o acompañamiento. De este modo, a diferencia de la pizza no es tanto un plato completo en sí, aunque tenemos que decir que como su «hermana» o «prima», la focaccia se puede encontrar de distintas especialidades o variedades. En el caso de la de Hacendado se trata de la que está aderezada con queso, romero y tomillo, que es quizás una de las más clásicas además de ser una excelente alternativa para aquellos que buscan variar su menú de cenas rápidas y sencillas.

En cuanto a la textura es parecida a la pizza, aunque también tenemos que decir que normalmente es más gruesa y se caracteriza por tener una superficie irregular, típicamente marcada con huecos que permiten que el aceite de oliva y los aromáticos se infundan profundamente en el pan durante la cocción.

La focaccia de Mercadona

En el caso de la focaccia Hacendado que Mercadona ofrece consta de dos unidades de 150 g cada una, a un precio realmente accesible de 1,80 euros. Está elaborada con ingredientes de calidad como harina de trigo, queso curado, aceite de oliva, y especiadas con tomillo, romero y orégano, proporcionando un sabor intenso y delicioso que recuerda al auténtico pan italiano casero.

Beneficios de la focaccia frente a la pizza

Aunque ambas son especialidades italianas, la focaccia suele ser percibida como una opción más ligera comparada con la pizza. Esto se debe a que al ser un acompañamiento más que un plato, normalmente no lleva salsa de tomate ni una cantidad abundante de queso, lo cual reduce significativamente la cantidad de grasas y calorías.

Por otro lado, aunque la focaccia se suele servir acompañando a otros platos, también la puedes tomar sola como una cena ligera o si lo prefieres le puedes añadir otros ingredientes o «toppings» para personalizarla como más te guste. De hecho Mercadona sugiere que se puede personalizar añadiendo ingredientes al gusto antes de hornear, como vegetales frescos, más queso o embutidos, adaptándola así a los gustos personales de cada quien.

Preparación de la focaccia de Mercadona

La focaccia con queso, romero y tomillo de Hacendado es extremadamente fácil de preparar, lo que la hace ideal para una cena rápida. Simplemente se precalienta el horno a 220°C, se retira el envoltorio de plástico, se coloca la focaccia en la rejilla del horno y se cocina durante aproximadamente 3-5 minutos. Este corto tiempo de cocción permite disfrutar de un pan caliente, aromático y crujiente en cuestión de minutos.

En conclusión, con la introducción de la focaccia con queso, romero y tomillo, Mercadona continúa demostrando su compromiso con la innovación y la calidad, ofreciendo a sus clientes opciones deliciosas y económicas para las cenas diarias. Este producto no solo es una muestra de la rica gastronomía italiana, sino también una solución práctica y económica para aquellos que buscan variar su menú habitual sin complicarse. Así que ya lo sabes, la próxima vez que visites Mercadona, no olvides pasar por la sección de refrigerados para descubrir este nuevo producto que promete conquistar muchas mesas.